Luke Petrasek, nuevo jugador del Bilbao Basket Mireya López

Luke Petrasek: «Queremos volver a triunfar en Europa»

El ala-pivot polaco se presenta como nuevo jugador del Surne Bilbao Basket y apunta a la ambición colectiva como motor de la temporada

Aitor Echevarría

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:21

El Surne Bilbao Basket ha presentado esta mañana a uno de sus fichajes para la próxima camapaña, el ala-pivot estadounidense con pasaporte polaco Luke ... Petrasek, en un acto celebrado en un local de Grand Azulmarino. Acompañado por el director deportivo Rafa Pueyo, el jugador ha expresado sus primeras impresiones como «hombre de negro», destacando la ambición del grupo y la buena acogida que ha recibido desde su llegada a Bilbao.

