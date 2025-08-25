«Tenemos más talento que otros años y hay que aprovecharlo», afirma Ponsarnau

El técnico del Surne dibuja una temporada con más ambición gracias a que la plantilla ha incorporado a jugadores con altas capacidades

José Félix Cachorro Bilbao Lunes, 25 de agosto 2025, 13:40 | Actualizado 14:11h. Comenta Compartir

Jugadores, técnicos y auxiliares del Surne Bilbao Basket se han reunido poe primera vez esta temporada en el polideportivo de Artxanda. Muchos de ellos no se conocían entre sí y se han saludado en los vestuarios o en la pista. También han acudido jugadores de la cantera que ayudarán en los entrenamientos durante los próximos días, ya que estarán ausentes al ser convocados por sus selecciones para disputar el Eurobasket u otros campeonatos, como Amar Sylla (Sebenal), Margiris Normantas (Lituania), Tryggvi Hlinason (Islandia), Melwin Pantzar (Suecia) y Martin Krampelj (Eslovenia). Sí estuvieron los estadounidenses Darrun Hilliard, Justin Jaworski y Luke Petrasek, con pasaporte polaco, el serbio Stefan Lazarevic, el maliense Bassala Bagayoko, el noruego Harald Frey (capitán) y el barcelonés Aleix Font, único español en la plantilla.

Jaume Ponsarnau destacó que el equipo quiere subir este año un peldaño más. 'Juntos'-'Together' es el lema elegido para este curso. «Tenemos más talento que los últimos años y queremos aprovechar esta oportunidad para ser más competitivos, para hacerlo mejor. Sin ninguna duda, si todo esto somos capaces de llevarlo a cabo es porque juntos-together lo conseguimos. Juntos me refieron a estosn jugadores, el staff, el club y nuestra afición», ha explicado el técnico.

Sobre los objetivos de los próximos meses, el entrnador ilerdense ha manifestado que «seguimos teniendo como prioridad importantísima la Liga ACB, que es la que da sentido a muchísima cosas. Lo que pasa que la ambición del club, la ambición del equipo y la ambición de los jugadores es jugar en Europa. Jugamos una competición de la hemos sido campeones (FIBAEurope Cup) y el reto es ser todo lo competitivos que podamos ser».

Ponsarnau también ha indicado que «tenemos más jugadores que pueden tener el balón en momentos importantes y a la vez, en eso momentos que hay poco de baloncesto y mucho de jugador porque es muy físico, hacerle frente también con físico. El esfuerzo que se ha hecho desde el club con Rafa Pueyo (director deportivo) nos ha puesto en las manos a jugadores con los que tenemos muchas ganas de trabajar».

Sobre el donostiarra Mikel Odriozola, que se ha incorporado a staff técnico bilbaíno procedente del Gipuzkoa Basket, Poonsarnau ha dicho que «habíamos coincidido bastante y le habíamos seguido. Nos va ayudar muchísimo, es un entrenador muy preparado».

Cambiar de objetivos

El objetivo de terminar entre los 16 primeros en la ACB «hasta ahora nos ha ido muy bien, pero es el momento de tener otros objetivos. Ahora ya no veis la manada de lobos (lema antiguo), sino el together. Ahota tocaba cambiar objetivos. Hay un reto que es hacerlo mejor, y para ello tienes que cambiar objetivos. Hacia adelante. Borrón y cuenta nueva», ha resaltado el técnico del Surne.