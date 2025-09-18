El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre
Henry, sin cambiar, en un partido del Baskonia. Igor Martín

El TAS desestima la apelación de Pierriá Henry y mantiene su inhabilitación

El exbaskonista fue sancionado tras un control antidoping que se le realizó en noviembre de 2022 y el castigo sigue vigente hasta enero de 2027

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:24

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha ratificado la sanción que impuso a Pierriá Henry la FIBA por detectar «métodos prohibidos» en la entrega de ... la orina durante un control antidoping al que se sometió en el arranque de la temporada 2022-23. De esta forma, el exjugador azulgrana choca contra un muro jurídico de apariencia infranqueable en su intento de revocar un dictamen que se mantiene vigente y que hace imposible su retorno a la actividad profesional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  9. 9

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  10. 10 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El TAS desestima la apelación de Pierriá Henry y mantiene su inhabilitación

El TAS desestima la apelación de Pierriá Henry y mantiene su inhabilitación