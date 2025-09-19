El Baskonia afronta su tercer ensayo de pretemporada sin Sedekerskis

El Baskonia viajó ayer hacia Pontevedra para disputar el Torneo EncestaRías con una vacante de última hora en el pasaje. Se quedó en Vitoria Tadas ... Sedekerkis, que no disputará los dos encuentros amistosos que les esperan al plantel vitoriano en territorio gallego. El capitán se incorporó a primeros de esta semana a los entrenamientos a las órdenes de Paolo Galbiati tras dar por cerrada su participación en el Eurobasket con la selección lituana.

En la vuelta a la rutina azulgrana, Sedekerskis ha sufrido unas molestias en un tobillo que, si bien no parecen significar nada grave, han llegado a la entidad de Zurbano a tomar precauciones y descartarlo de la lista de jugadores disponibles para el partido que el Baskonia disputa esta tarde ante el Valencia Basket (18.45 horas).

El jugador báltico es el último en sumarse a una lista de bajas en la que ya se encontraban Markus Howard y Rodions Kurucs. El escolta estadounidense sigue recuperándose de una dolencia muscular que ya le impidió disputar el segundo amistoso de pretemporada, resuelto con una derrota en la cancha del San Pablo Burgos (90-88) el pasado viernes. En principio, también se trata de un contratiempo médico de carácter leve. Mientras, el alero letón encara una perspectiva menos clara respecto a su disponibilidad.

Después de pasar por el quirófano para resolver sus problemas en la fascia plantar, Kurucs se encuentra en un plan de recuperación personalizado sin fecha clara de vuelta. En realidad, ni siquiera es seguro que reciba el alta médica a tiempo para el choque que abrirá la temporada 2025-26, previsto para el próximo día 30 en el Buesa Arena con el Olympiacos como rival.

El duelo ante los taronjas, también con ausencias por lesión, eleva el nivel de exigencia en la fase de preparación

A pesar de las ausencias, el amistoso de hoy eleva el nivel de exigencia al tratarse de un oponente que, sobre el papel, comparte objetivos con los azulgranas tanto en las competiciones ACB como en la Euroliga. Ante los taronjas, Paolo Galbiati también tendrá la oportunidad de utilizar a los jugadores sanos que se han incorporado más tarde a la fase de preparación después de disputar el Eurobasket. A los jugadores que ya se midieron al conjunto burgalés se suman ahora Matteo Spagnolo y Timothe Luwawu-Cabarrot. Además, el preparador lombardo también podrá echar mano de dos de los canteranos que todavía refuerzan los entrenamientos del primer equipo. Se trata de Vit Hrabar y de Stefan Joksimovic. Los contratiempos físicos mantienen incompleta la plantilla del Baskonia, un problema que también arrastra el Valencia, que tampoco puede contar Jean Montero, Brancou Badio y Xabier López-Aróstegui.

El torneo que se disputa en Pontevedra presenta el formato clásico de Final Four. El ganador y el perdedor del choque entre vitorianos y levantinos se cruzarán mañana con los protagonistas de la segunda semfinal entre Real Madrid y Breogán.