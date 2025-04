Rogkavopoulos quita hierro a los toques de atención de Laso: «Su trabajo es decirme si cometo un error»

En más de una y en más de dos ocasiones Pablo Laso ha mostrado públicamente su descontento con la labor defensiva de Nikos Rogkavopoulos. «Ha ... hecho unas cagadas increíbles en defensa», expresó hace un mes el técnico azulgrana tras la gran victoria ante el Bayern. «Es que yo soy así como entrenador. Mi manera para que mejore el equipo es que sea un trabajo colectivo y lo que no puede hacer Nikos es, porque piensa que tiene que hacer esta defensa, hacerla, no. Tiene que entender que el entrenador está para decirle las cosas», manifestó el vitoriano.

Cinco semanas más tarde, el alero griego ha sido el que ha comparecido ante los medios. «Su trabajo es decirme si cometo un error y él hace su trabajo», entiende el joven de 23 años. «Él quiere ganar y me dice lo que tengo que hacer mejor para ganar el partido. Es muy normal lo que me dice, no es nada malo ni algo de lo que tenga que preocuparme. Estoy contento de que me diga lo que hago mal para mejorar, es la única manera. Si no te dicen la verdad, no puedes mejorar», sostiene en la misma línea, aunque sin referirse sobre que los reproches lleguen también desde la sala de prensa además de en los entrenamientos o en el vestuario.

El jugador de Marousi vive su mejor temporada como profesional. «Me siento bien, con confianza. Todo el mundo confía en mí aquí. Aprecian lo que hago en la cancha y es muy obvio que aprovecho más las oportunidades», afirma sobre su segundo año como integrante del Baskonia. Por el contrato firmado en el verano de 2023, cuando no fue escogido en el Draft de la NBA, le queda otra campaña más en Vitoria. Aunque, a tenor de sus buenas prestaciones, la dirección deportiva azulgrana podría mover ficha para plantearle una renovación.

«Ya hablaremos de esto cuando llegue el momento», reitera en dos ocasiones. «Ahora todo el mundo está centrado en ganar partidos e intentar llegar a los playoffs, que es lo más importante, y luego ya veremos lo demás», dice. Lo demás son los continuos rumores de que Olympiacos y Panathinaikos, siempre necesitados de jugadores griegos de nivel, podrían trasladarle una oferta para recalar al fin en uno de los dos mejores equipos de su país.

«Estas cosas son para mí ahora la tercera, cuarta prioridad, incluso la quinta, la décima», advierte con seriedad. «Nuestra prioridad es jugar bien, hacer las cosas en la cancha, mantenernos sanos, ser serios, hacer un buen trabajo porque necesitamos ir a los playoffs. Jugamos en un equipo histórico, un equipo muy bueno, y no podemos quedarnos fuera de los play off», reafirma.

Gracias a su notable rendimiento, con casi 10 puntos de media en Euroliga (43,5% en triples), y especialmente por su entrega en la cancha, Rogkavopoulos se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por el baskonismo. «Lo noto y también los aprecio mucho. Tenemos muy buena relación. Me siento muy afortunado por esta situación», agradece. Su portentoso salto cada vez que salta a la cancha sirve para espolear a la grada. «Es parte del ritual que hago. Me gusta hacer algunas rutinas antes del partido y me mantengo concentrado para ir por el camino correcto», concluye.