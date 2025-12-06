Polonara avanza en su recuperación: fue el portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno «Fue una gran emoción, y también lo es estar de pie. Hasta hace una semana todavía estaba en silla de ruedas», expone el jugador, que empieza a dejar atrás la leucemia

Iván Benito Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:52 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

Dos exjugadores del Baskonia han tenido en su mano este sábado la antorcha olímpica: el ya retirado Andrea Bargnani y el estimado Achile Polonara. La sonrisa del que fuera jugador azulgrana entre 2019 y 2021 ha sido una de las principales protagonistas de la ceremonia de inicio de la ruta de la llama de los Juegos Olímpicos de Invierno, que albergan entre Milán y la famosa ciudad de los Dolomitas Cortina d'Ampezzo. El italiano se ha mostrado emocionado por el reconocimiento y, sobre todo, ilusionado con poder volver a hacer una vida normal una vez termine de recuperarse de la leucemia que a punto ha estado de costarle la vida.

«Ha sido muy emocionante poder estar aquí de pie, porque hasta hace una semana estaba en silla de ruedas, así que ya es un éxito», ha expresado ante los medios después de dar el relevo desde el Stadio dei Marmi, en el Foro Itálico romano. Ejemplo de vitalidad y resistencia a la enfermedad, ha sido el cuarto de una larga lista que han inaugurado el nadador Gregorio Paltrinieri, la esgrimista Elisa Di Francisca y el saltador de altura Gianmarco Tamberi. Por delante de baloncestistas legendarios en Italia como Gigi Datome o el propio Bargnani.

«Ser deportista me ha ayudado mucho y mi juventud también ha contribuido. Siempre he sido un luchador. Ha sido complicado, pero espero haber llegado al final y que a partir de ahora las cosas vayan mejor», remachó el ala-pívot de 34 años, que espera poder volver a la cancha. El Dinamo de Sassari, el equipo del que llegó procedente al Baskonia, le extendió un contrato en verano a pesar de su enfermedad. Una leucemia mieloide por la que recibió un trasplante de médula ósea y que, semanas después de la intervención, le mantuvo diez días en coma inducido, con escasas opciones de salir con vida.

Sin embargo, Polonara avanza en la recuperación. Con el alta hospitalaria desde hace casi un mes, empieza a recuperar el tiempo perdido con su familia mientras no para de recibir el cariño de la multitud de actores del baloncesto mundial, entre ellos el Baskonia. En la reciente ventana FIBA, Luca Banchi tuvo el detalle de citarle como el capitán de la selección y sus compañeros le realizaron un emotivo vídeo de felicitación por su 34 cumpleaños, que pudo pasar en familia.

La antorcha ha partido desde Roma, recorrerá las 110 provincias italianas y más de 300 municipios, y se detendrá en 60 ciudades antes de llegar a Milán para la ceremonia de apertura, el 6 de febrero. Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 22 de febrero y tendrán una pequeña incidencia en la Euroliga. El Armani Milán deberá dejar su pabellón, el Forum Mediolanum, con un aforo de 12.000 espectadores, para la disputa del hockey hielo, y disputará varios encuentros en un recinto con menor capacidad, el Allianz Cloud de poco más de 5.000 asientos.