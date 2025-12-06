El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Spagnolo se mostró incisivo en las penetraciones y dirigió con firmeza al Baskonia durante los tres primeros cuartos. Jesús Andrade
Baskonia 88-78 Armani Milán

El incentivo del orgullo 'azzurro'

Spagnolo, motivado ante sus compatriotas, brilla como base en un exitoso movimiento táctico de Galbiati. «Ha jugado una primera parte fantástica»

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:37

Comenta

La defensa volvió a ser la clave de otra victoria local del Baskonia y el desempeño de Spagnolo de que el caudal ofensivo se mantuviera ... fluido tras la partida de Hamidou Diallo y sus 12 puntos de media. «Ha jugado una primera parte fantástica», le reconoció Galbiati, que apostó por su compatriota como base pese a contar con tres más en la convocatoria. Cuatro si se tiene en cuenta a Forrest, que calentó pero no participó en el triunfo comandado por el italiano. «En la segunda mitad ha tenido algún altibajo», expresó el técnico. «Aunque ha estado bien en el ataque y en la defensa».

