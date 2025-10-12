El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Campazzo es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Efe
Facundo Campazzo | Base del Real Madrid

«Nunca vi a nadie como Howard hasta que lo conocí en la NBA»

Compañeros en Denver, el argentino atisba un simple «altibajo» del astro azulgrana. «Fue y sigue siendo un dolor de cabeza»

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Cuando Markus Howard aterrizó en Vitoria aseguró que uno de los jugadores que le habían hecho ser mejor era Facundo Campazzo (Córdoba, Argentina, 1991). Compartieron ... equipo dos temporadas en los Denver Nuggets y les encantaba medirse en los entrenamientos. Competitivos, risueños y perjudicados ambos por los recelos de la NBA a los bajitos, al argentino le fascinaba que un tipo «quizás un pelín más alto» que él tirara «con la mano en la cara y sin importar quién tuviera delante».

