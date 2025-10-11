El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Baskonia encajó una dura derrota en Zaragoza. Factoría9
Baskonia-Real Madrid | 19.00 horas

Otra oportunidad en el Buesa Arena para estrenar el casillero

El Baskonia busca dar carpetazo a su pésimo arranque de la ACB en Zaragoza y hacerse fuerte en su pabellón ante el Real Madrid

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:21

Comenta

Las derrotas empiezan a pesarle al Baskonia. El mal arranque de curso, con un balance de 0-4 a las primeras de cambio, ha planteado ... las primeras urgencias al nuevo grupo de Paolo Galbiati. Con altibajos en la Euroliga -de las derrotas ajustadas en casa ante Olympiacos y Panathinaikos al mal partido a domicilio frente al Asvel-, la ACB debe servir como refugio. Sobre todo, tras el pésimo inicio de la competición doméstica puesto en práctica el pasado fin de semana.

