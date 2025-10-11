Otra oportunidad en el Buesa Arena para estrenar el casillero

Las derrotas empiezan a pesarle al Baskonia. El mal arranque de curso, con un balance de 0-4 a las primeras de cambio, ha planteado ... las primeras urgencias al nuevo grupo de Paolo Galbiati. Con altibajos en la Euroliga -de las derrotas ajustadas en casa ante Olympiacos y Panathinaikos al mal partido a domicilio frente al Asvel-, la ACB debe servir como refugio. Sobre todo, tras el pésimo inicio de la competición doméstica puesto en práctica el pasado fin de semana.

El debut ante el Zaragoza fue aciago. No solo por la abultada derrota encajada ante un adversario que no está llamado a competir por la zona noble (107-88), sino por las sensaciones mostradas por un grupo que repitió varios de sus pecados del curso pasado cuando le toca quitarse el traje de luces continental y ponerse el mono de obra doméstico. Un Baskonia muy pobre en el tiro -apenas 4 de 28 en el lanzamiento triple- y con una inquietante endeblez defensiva.

Samanic y Nowell, que se marcharon con molestias del partido ante el Panathinaikos, se han recuperado y están disponibles para Galbiati. El entrenador tendrá que volver a descartar a un extracomunitario entre el propio Nowell -el elegido en Zaragoza-, Forrest y un Howard en horas muy bajas. Rafa Villar, que se quedó fuera de la convocatoria en la Euroliga, volverá a la rotación.

El nuevo entrenador del Real Madrid, el exbaskonista Sergio Scariolo, también deberá descartar un extracomunitario entre Deck, Lyles y Okeke. Además, Maledon, Garuba y Procida fueron baja por lesión en el encuentro de la Euroliga.