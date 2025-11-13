Ocasión perdida

El memorial del 3 de Marzo se desbloquea con la salida de los belenes antes de final de año. No acabamos de entender, los que ... tenemos las neuronas en su sitio, a qué ha venido armar semejante belén. Deseábamos que nuestro pastor, Paolo Galbiati, manejara con criterio a su 'rebaño' y que no nos diera un susto el otro lobezno israelí.

Par de huevos

La presión de la grada parecida a la de una olla exprés estropeada. Oportunidad de oro para volver a sentirnos como en casa. Inicio baskonista con despropósito en el quinteto inicial pero con la fortuna de que también vestía de amarillo. Mucho hambre por el horario del partido y nada de buen baloncesto que echarse a la boca. Con la entrada en acción de Howard, Luwawu-Cabarrot y Spagnolo, la calidad ofensiva mejoró notablemente y salimos del suspenso. Pero entre los Jr, Sorkin&cía tuvimos que darle al Lonnie Walker.

El rosario de balones en blanco y un dominio interior de la 'Leafche' les permitía acercarse a los 10 a pesar del esfuerzo de nuestro 9. Timo y Kobi volvían a salvar los muebles mientras el resto cojeaba de varias patas. La suerte era la de tener enfrente a un grupo de individuos 'Kattashtróficos' como equipo. Kurucs y Frisch se ganaban el pan, no como algún titular que come la sopa boba. Tras el esperpento soportado ya era Hoard de meterse el par de huevos que no vimos.

Husky para el frío

Comenzamos con la primera falta regalada que al menos no se envenenó desde el tiro libre. Agradecíamos sus cariñosas dádivas y ese control del juego tan infantil propio de juntar un desmadre a la americana. Les menguamos la renta con las penetraciones de Diallo, los tiros libres y el puntual acierto de Matteo o Tadas. Mejoró nuestra defensa mientras empeoraba ostensiblemente su ataque. Al Maccabi se le iba poniendo cara de su entrenador y al Baskonia la del que viene del bajonazo al subidón.

El balón disfrutaba pasando por muchas manos, Nowell contagiaba su espíritu y el equipo recuperó el alma. La desventaja en dos dedos y lo que pedía el partido, los mismos en la frente. Sin embargo, por culpa de unos malos ataques y los rebotes en nuestro aro volvieron a irse aunque TJ. De los silbatos mejor no hablar, que les pitarían los oídos. Diakite y Rodions nos daban, el pito los quitaba, visitas locales al 4,60, descalzaperros ofensivo y husky para el frío lejos del hogar.

Final

Gran oportunidad perdida en un campo sin presión y ante un equipo israelí que nada tiene que ver con el de sus vecinos del martes pasado. Problemas de rebote en aro propio, desapariciones en horas de verdad y ausencia ilógica ahí del que puede meter por mucho que no esté metiendo. Cara de Odded que jode.