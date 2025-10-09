La calidad no engaña

El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel. Vuelve a quedar muy claro que algunos quieren seguir dando el cante. ... Afinar el juego, en todas sus facetas, es lo que debía hacer un Baskonia que necesitaba ser mucho más coral para recordar al de aquella otra noche griega reciente.

Al Trent

Veníamos de ahogarnos a orillas del Ebro sin encontrar pilares sólidos que, de momento, permitan ser optimistas. Inicio trompicado entre balones sin amo ni acierto que molestase a las redes. Pero las cosas fueron mejorando para los de Ataman y Galbati por las medias rotas, también denominadas carreras. Las canastas fáciles las hacíamos difíciles mientras Kendrick casi 'Nunnca' fallaba. Por él, el Osman penetrador y nuestro pim, pam, pum lejano volvíamos a ver otro partido al uso. La burbuja del 'Caba' nos vino a ver pero lo agriaban TJ y su todos juntos.

Paolo, como de costumbre, llamaba a más gente al banco que un tal Peinado. A Ergin seguro que le tocaban las bolas perdidas; gracias a ellas seguíamos en la pelea. Sin embargo 'Cedimos' con envidia por su perfecta conjugación del verbo meter. El rebote, las muñecas de cemento y la notable diferencia de calidad la minimizaron los pequeños jugando con la alegría de un jardinero vitoriano tras firmar un acuerdo. Vivos y pitando nos subimos al Trent.

Estaba de que Nunn

Buena puesta en escena dejando atrás las canTadas. Nos poníamos por delante dejando de mirar el retrovisor por muy mal que eso siente a un profesor de autoescuela. La lástima que el 25 siempre tiene muy mala rima. Diferencias que se contaban con los dedos de una mano y donde las canastas sin defensas formadas daban palmas. Otro arreón visitante por la clase de su estrella y del tatuado Juancho nos pusieron nuevamente los pies en la tierra. Intercambio de errores que reclamaban con urgencia la presencia de un oculista por el daño que hacían a la vista.

De nuevo las canastas contra nadie o unos pocos nos devolvían la sonrisa. Buena presentación de Kurucs aunque ya conocíamos el apellido. Nadie firmaba la paz en días en las que hace mucha falta. 1x1 sacando tajada, tiros sin nadie con provecho y también sin él, más faltas que luces en la sanidad andaluza y figuras que hacen daño cuando son decorativas. Diallo, 'Timo' y Forrest, tirando a fallar, nos llevaban al añadido pero estaba de que Nunn.

Final

La calidad no engaña y bien que la sufrimos con el último tiro sobre la bocina de su americano con frac. Dimos la cara, nos dejamos el alma pero el sudor sin talento suele resultar insuficiente en los segundos de veras. Partido para salir contentos aunque sufriendo por otra noche en vela de Paolo.