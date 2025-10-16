El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Forrest entra a canasta ante Samodurov (Panathinaikos). Blanca Castillo
Baskonia

Galbiati afronta la primera crisis

Pendiente de la salud de Kurucs, Howard y Forrest, vienen curvas para el italiano ante los nulos resultados en Euroliga

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Poco importa que el currículum rebose experiencia o que apenas muestre unos párrafos breves en la élite europea. Todo entrenador que toma las riendas del ... Baskonia debe adaptarse a la exigencia interna de un club que intercala la ambición con la necesidad de lograr la máxima optimización de las piezas disponibles. A estas alturas, es una realidad que conoce Paolo Galbiati, que afronta su primera crisis seria desde su llegada al banquillo azulgrana.

