El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Howard intenta superar a Robinson. Euroleague

Sin la garantía de Howard

El escolta azulgrana pierde brillo, con un 0 de 15 en triples en sus últimos tres partidos

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:19

Comenta

La insoportable angustia de perder sigue instaurada en el Baskonia y es especialmente descorazonadora en la figura de Markus Howard. El escolta estadounidense vio desde ... el banquillo toda la segunda parte sin una lesión acuciante, algo que sí frenó a Trent Forrest. El timonel peleaba por el rebote en la última acción del primer tiempo cuando notó un tirón en la parte de atrás del muslo de la pierna izquierda. Se quedó un minuto dolorido y tumbado en el suelo y, pese a que logró irse al vestuario por su propio pie, no pudo volver a jugar. «Le perdemos para el segundo tiempo», confirmó Galbiati sobre una posible lesión muscular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  4. 4

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón de un quinto
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  10. 10

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sin la garantía de Howard

Sin la garantía de Howard