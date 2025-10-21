El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Protesta de la afición del Baskonia por la presencia del Maccabi en el Buesa Arena. Jesús Andrade

La Euroliga regresa a Israel dos años después

Maccabi y Hapoel volverán a sus campos a partir del 1 de diciembre. El Baskonia será de los últimos equipos que se medirá con ambos en sede neutral

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:48

La Euroliga ha anunciado este martes que la competición regresará a Israel a partir del 1 de diciembre. El estallido del conflicto en Gaza en ... 2023 llevó al organismo a reubicar los partidos del Maccabi y Hapoel Tel Aviv como locales en sedes neutrales. El nuevo escenario dibujado tras el acuerdo de la semana pasada ha empujado al organismo a celebrar una reunión para analizar «la situación actual en Israel y Gaza, tras el alto el fuego y las iniciativas de paz anunciadas recientemente» y «abordar la posibilidad de traer los partidos de vuelta a Israel». Decisión que finalmente han aprobado.

