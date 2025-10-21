La Euroliga regresa a Israel dos años después

La Euroliga ha anunciado este martes que la competición regresará a Israel a partir del 1 de diciembre. El estallido del conflicto en Gaza en ... 2023 llevó al organismo a reubicar los partidos del Maccabi y Hapoel Tel Aviv como locales en sedes neutrales. El nuevo escenario dibujado tras el acuerdo de la semana pasada ha empujado al organismo a celebrar una reunión para analizar «la situación actual en Israel y Gaza, tras el alto el fuego y las iniciativas de paz anunciadas recientemente» y «abordar la posibilidad de traer los partidos de vuelta a Israel». Decisión que finalmente han aprobado.

Esta medida no afectará al Baskonia. El conjunto azulgrana será de los últimos equipos que se enfrentará al Hapoel (11 de noviembre) y Maccabi (13 de noviembre) en campo neutral, en Belgrado y Chipre, respectivamente. Como tampoco a los encuentros de vuelta, que se disputarán en el Buesa Arena el 21 de marzo (Hapoel) y 7 de abril (Maccabi) y que vuelven a estar bajo el foco. El año pasado obligó a reforzar la presencia policial ante las protestas bajo el lema 'No al lavado de cara de Israel'.

La visita de ambos equipos trascendió lo deportivo y llegó a la arena política. «La Diputación no tiene absolutamente ninguna posibilidad legal. No podemos cerrar con llave el pabellón e impedir el aceso y la celebración de ningún partido. Ni de ese ni de ningún otro», reconoció el diputado General de Álava, Ramiro González, quien reclamó la exclusión de ambos equipos.

De hecho, esta decisión adoptada por la Euroliga llega casi un mes después de que se abriesen por primera vez a excluir a los equipos israelíes de la competición. «Obviamente influye», reconoció desde Dubái en rueda de prensa el director general Paulius Motiejunas, en relación al conflicto en Gaza. «A ver cómo prosigue el tema», declaró, consciente de la importancia que tiene «una organización deportiva tan grande tomando decisiones». La Euroliga ya aseguró previamente que no serán ellos los primeros en dar el paso.

Examinará la evolución

No obstante, este regreso, que también se extiende a la EuroCup en la que compite el Hapoel Jerusalem, si bien está aprobado, no es definitivo ni permanente. «Hasta entonces, la Euroliga de Baloncesto seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos, se mantendrá en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras y garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad», explicaron en el comunicado.

La Euroliga, ha añadido, adopta esta postura «tras una profunda deliberación». Y «reafirma su convicción en el poder del baloncesto para unir a las personas y las comunidades, y su compromiso de contribuir a la paz a través de los valores compartidos del deporte, el respeto y la unidad», concluye.