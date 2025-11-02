En directo, Baskonia-Tenerife
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Liga Endesa 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:37
2C/3'
10 puntos para Huertas y Shermadini, la pareja por excelencia de la Liga ACB.
2C/3'
11 abajo el Baskonia
Anota los dos. 27-38.
2C/3'
Más tiros libres para Shermadini.
2C/3'
Tapón de Shermadini sobre Luwawu-Cabarrot.
2C/3'
Anota los dos. 27-36. Máxima ventaja para los visitantes.
2C/3'
Tiros libres para Shermadini.
2C/3'
Huertas con 10 puntos es el máximo anotador del partido.
2C/3'
Baskonia 27-La Laguna Tenerife 34
Tiempo muerto. 02.58 para el descanso.
2C/4'
El UCAM Murcia acaba de ganar en Barcelona por 78-81.
2C/4'
Triple de Huertas. 27-34.
2C/4'
Fallan de tres Kurucs, Simmons y luego Scrubb.
2C/4'
4 minutos para el descanso: 27-31
2C/5'
Tripleeee de Luwawu-Cabarrot al límite de la posesión. 27-31.
2C/6'
Anota de dos Jaime Fernández. 24-31.
2C/6'
Kurucs, con 8 puntos, es el jugador más destacado del Baskonia.
2C/6'
Baskonia 24-La Laguna Tenerife 29
Tiempo muerto. 05.11 para el descanso.
2C/6'
Anota Rodions Kurucs. 24-29.
2C/6'
El triple de Fitipaldo parece que era de dos. 22-29.
2C/6'
Falla de dos Kurucs.
2C/6'
Anota los dos. 22-30.
2C/6'
Tiros libres para Scrubb.
2C/6'
6 minutos para el descanso: 22-28
2C/7'
El partido está caliente con roces entre varios jugadores.
2C/7'
Anota solo el segundo. 22-28.
2C/7'
Tiros libres para Diallo.
2C/7'
Triple de Fitipaldo. 21-28.
2C/8'
07.22 para el descanso: 21-25
2C/8'
Pérdida de Sedekerskis y anota de dos Thomas Scrubb. 21-25.
2C/8'
Anota de dos Fran Guerra. 21-23.
2C/8'
Falla de dos Sedekerskis y de tres Simmons.
2C/8'
Txus Vidorreta le sienta a Giedraitis.
2C/8'
Ahora es Diallo el que la tiene con Giedraitis.
2C/9'
Falla de dos Rokas Giedraitis.
2C/9'
Tripleeeee de Tadas Sedekerskis. 21-21.
2C/9'
08.50 para el descanso: 18-21
2C/9'
Triple de Marcelinho Huertas. Incombustible. 18-21.
2C/10'
Anota solo el primero. 18-18.
2C/10'
Dos tiros libres para Fran Guerra.
2C/10'
Pérdida de Diakite.
2C/10'
En juego el segundo cuarto de un choque igualado. 18-17
Comienza el segundo cuarto en Vitoria! 6 puntos para Kurucs y 5 para Luwawu-Cabarrot, que ha tenido sus más y sus menos con Giedraitis, ex del Baskonia, en el final del primer cuarto. Ha habido técnica para ambos.
19:20
Final del primer cuarto: Baskonia 18-La Laguna Tenerife 17
Enlace copiado
1C/1'
Hay pique entre Luwawu-Cabarrot y Giedraitis.
1C/1'
Falla de tres Sastre. Final del primer cuarto. 18-17.
1C/1'
Anotaaa Kurucs. 18-17.
1C/1'
Falla el ataque el Tenerife.
1C/1'
Último minuto del primer cuarto: 16-17
Enlace copiado
1C/2'
Falla el tiro libre.
1C/2'
Y adicional para Kurucs.
1C/2'
Anota de dos Kurucs. 16-17.
1C/2'
Triple de Giedraitis. 14-17.
