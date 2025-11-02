El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Baskonia-Tenerife

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:37

2C/3'

10 puntos para Huertas y Shermadini, la pareja por excelencia de la Liga ACB.

2C/3'

11 abajo el Baskonia

Anota los dos. 27-38.

2C/3'

Más tiros libres para Shermadini.

2C/3'

Tapón de Shermadini sobre Luwawu-Cabarrot.

2C/3'

Anota los dos. 27-36. Máxima ventaja para los visitantes.

2C/3'

Tiros libres para Shermadini.

2C/3'

Huertas con 10 puntos es el máximo anotador del partido.

2C/3'

Baskonia 27-La Laguna Tenerife 34

Tiempo muerto. 02.58 para el descanso.

2C/4'

El UCAM Murcia acaba de ganar en Barcelona por 78-81.

2C/4'

Triple de Huertas. 27-34.

2C/4'

Fallan de tres Kurucs, Simmons y luego Scrubb.

2C/4'

4 minutos para el descanso: 27-31

2C/5'

Tripleeee de Luwawu-Cabarrot al límite de la posesión. 27-31.

2C/6'

Anota de dos Jaime Fernández. 24-31.

2C/6'

Kurucs, con 8 puntos, es el jugador más destacado del Baskonia.

2C/6'

Baskonia 24-La Laguna Tenerife 29

Tiempo muerto. 05.11 para el descanso.

2C/6'

Anota Rodions Kurucs. 24-29.

2C/6'

El triple de Fitipaldo parece que era de dos. 22-29.

2C/6'

Falla de dos Kurucs.

2C/6'

Anota los dos. 22-30.

2C/6'

Tiros libres para Scrubb.

2C/6'

6 minutos para el descanso: 22-28

2C/7'

El partido está caliente con roces entre varios jugadores.

2C/7'

Anota solo el segundo. 22-28.

2C/7'

Tiros libres para Diallo.

2C/7'

Triple de Fitipaldo. 21-28.

2C/8'

07.22 para el descanso: 21-25

2C/8'

Pérdida de Sedekerskis y anota de dos Thomas Scrubb. 21-25.

2C/8'

Anota de dos Fran Guerra. 21-23.

2C/8'

Falla de dos Sedekerskis y de tres Simmons.

2C/8'

Txus Vidorreta le sienta a Giedraitis.

2C/8'

Ahora es Diallo el que la tiene con Giedraitis.

2C/9'

Falla de dos Rokas Giedraitis.

2C/9'

Tripleeeee de Tadas Sedekerskis. 21-21.

2C/9'

08.50 para el descanso: 18-21

2C/9'

Triple de Marcelinho Huertas. Incombustible. 18-21.

2C/10'

Anota solo el primero. 18-18.

2C/10'

Dos tiros libres para Fran Guerra.

2C/10'

Pérdida de Diakite.

2C/10'

En juego el segundo cuarto de un choque igualado. 18-17

Comienza el segundo cuarto en Vitoria! 6 puntos para Kurucs y 5 para Luwawu-Cabarrot, que ha tenido sus más y sus menos con Giedraitis, ex del Baskonia, en el final del primer cuarto. Ha habido técnica para ambos.

19:20

Final del primer cuarto: Baskonia 18-La Laguna Tenerife 17

1C/1'

Hay pique entre Luwawu-Cabarrot y Giedraitis.

1C/1'

Falla de tres Sastre. Final del primer cuarto. 18-17.

1C/1'

Anotaaa Kurucs. 18-17.

1C/1'

Falla el ataque el Tenerife.

1C/1'

Último minuto del primer cuarto: 16-17

1C/2'

Falla el tiro libre.

1C/2'

Y adicional para Kurucs.

1C/2'

Anota de dos Kurucs. 16-17.

1C/2'

Triple de Giedraitis. 14-17.

