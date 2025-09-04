El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hamidou Diallo, junto a Félix Fernández durante su presentación como jugador del Baskonia. Rafa Gutiérrez

Diallo quiere quitar el corsé del Baskonia

Félix Fernández destaca el carácter «dinámico» del equipo de Galbiati y el alero estadounidense busca aportar su «energía para llenar el Buesa Arena»

Ángel Resa

Ángel Resa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:32

El Baskonia quiere ser un equipo que huya de las posiciones fijas. O, en palabras de su director deportivo, Félix Fernández, «intentar evitar que los ... jugadores estén encorsetados». Es decir, construir jugadas a la carrera más que de baloncesto estático. «Paolo (Galbiati) nos pidió jugadores para tener alternativas en el juego. Buscábamos alternancia en las posiciones, para buscar combinaciones en el campo, cuando tengamos problemas de lesiones... Que tengamos capacidad de reacción para la utilización de los jugadores», ha subrayado el responsable del área deportiva.

