Diallo quiere quitar el corsé del Baskonia

El Baskonia quiere ser un equipo que huya de las posiciones fijas. O, en palabras de su director deportivo, Félix Fernández, «intentar evitar que los ... jugadores estén encorsetados». Es decir, construir jugadas a la carrera más que de baloncesto estático. «Paolo (Galbiati) nos pidió jugadores para tener alternativas en el juego. Buscábamos alternancia en las posiciones, para buscar combinaciones en el campo, cuando tengamos problemas de lesiones... Que tengamos capacidad de reacción para la utilización de los jugadores», ha subrayado el responsable del área deportiva.

En ese contexto aterriza Hamidou Diallo, de 27 años y 1,96 metros, uno de los fichajes de este verano en el club de Zurbano. El exterior estadounidense, con pasaporte guineano, destaca por sus cualidades «físicas», esenciales para el baloncesto «rápido y dinámico» que busca implementar Galbiati. El alero, procedente de la liga china, sobresale por su velocidad y explosividad, como demuestra la conquista de un concurso de mates en la NBA. «Es un 'highligh' de mi carrera. Era muy joven y todavía me lo recuerdan. Espero utilizar esa energía para llenar el Buesa Arena», ha señalado Diallo.

El alero reconoce que esa capacidad atlética le facilitará su integración en la ACB y la Euroliga, que percibe como competiciones «muy físicas». Eso sí, es consciente de que necesitará «aprender», pero no le pone reparos a «ver vídeos sin parar» y adquirir nuevos conceptos. «Las reglas cambian entre diferentes competiciones, los conceptos también... Pero al final todo es baloncesto», ha subrayado.

Diallo, que conoce a Diakite «desde los quince años» por un torneo que disputaron en África, agradece la acogida que ha sentido en Vitoria, sobre todo por parte de los compañeros y el cuerpo técnico en estos primeros días en la capital alavesa. «Desde que aterricé todo han sido brazos abiertos, me han dado un buen recibimiento y espero hacer grandes cosas», ha apuntado.

El alero estadounidense, con pasado en los Thunder, los Pistons y los Wizards de la NBA, llega para las dos próximas temporadas y lucirá el número 6 en su camiseta azulgrana. «Nos va a ayudar a correr el campo, en la penetración, finalización, nos va a aportar una calidad en defensa por su físico y atleticismo», ha declarado Félix Fernández, que confía en su adaptación al «juego dinámico y rápido que busca Paolo para esta temporada».