Todo puede pasar en el Baskonia y en su banquillo

Hemos superado las tres semanas desde que el Baskonia cerrara la temporada 2024-25 con la eliminación en cuartos de la Liga ACB a ... manos del Real Madrid y aquí no se aburre nadie. El club azulgrana tiene nuevo secretario técnico en la persona de Xevi Puyol, ya con despacho en el Buesa Arena, y que se dispone a estrenar su lista de fichajes azulgranas con la llegada de Rafa Villar. Si Clément Frisch era un recluta bajo el radar de Alfredo Salazar, el base formado en la cantera del Barça lleva el sello de la cara nueva en las oficinas de Zurbano. Es de suponer que Pujol ya habrá conocido en persona todo lo que le habían contado sobre el funcionamiento interno del Baskonia, quién manda y ante quién se rinden cuentas.

El club va dando pasos en la reconstrucción de su plantilla, pero existe una circunstancia capital que tiene como protagonista a Pablo Laso y que lo difiere todo. Cabe recordar, que los hay que se despistan con los calores del verano, que el vitoriano sigue siendo el entrenador del Baskonia, con contrato vigente para la próxima temporada. También es recomendable no olvidar que, en ciertas ocasiones, los contratos están para romperse. Previo pago de una compensación económica, claro.

Es la tesitura en la que se encuentra la entidad azulgrana, que ha decidido rastrear en el mercado de entrenadores con su disimulo habitual, pero sin haber podido impedir que una cuestión tan espinosa haya trascendido a la opinión pública gracias al trabajo periodístico de unos cuantos. El Baskonia tendrá sus razones para abordar un movimiento que revela el grado de confianza que deposita ahora mismo en Pablo Laso. El verano pasado, su llegada prometía realimentar una ilusión muy tocada tras una temporada desalentadora. Con el alavés en el banquillo, el curso no ha ido mucho mejor. Incluso peor, dirán algunos. Laso parecía garantía de cierta continuidad en un puesto sometido a constantes cambios de dueño. Un año después, la figura del técnico vuelve a estar bajo la lupa del club, el mismo que también tendrá su cuota de equivocaciones en las dos últimas temporadas que ha debido digerir el aficionado azulgrana, resueltas con tres técnicos distintos.

El seguidor que ocupa su asiento en el Buesa Arena contempla la escena en la que el club intenta cerrar la etapa de Laso en Vitoria con una emotividad a flor de piel. Hace bien, porque esto va de emocionarse y palpitar con el pelotón gordo, los colores azulgranas y sus protagonistas. Ver cómo se intenta dar carpetazo a una breve etapa de alguien al que se considera 'de la casa' no es plato de gusto. La ruptura parece cercana y los habrá que se pregunten por qué un plan que nació con unas líneas tan perfectas ha podido concluir así. Perogrullo asoma para responder: hay siete equipos en la ACB y trece en la Euroliga que lo han hecho mejor. Ante esto, la carga de la responsabilidad se reparte entre club y entrenador. A tenor de lo que intenta hacer el Baskonia con Laso, parece claro cuál es el porcentaje de culpa que asigna la entidad vitoriana a una y otra parte.

Pero para los 'románticos' y los amantes de las reconciliaciones, también recordaremos que todo es posible en el Baskonia y en su banquillo. Al fin y al cabo, acabamos de estrenar julio y aún es viable, y puede que sea lo más factible, que Laso continúe como entrenador del equipo azulgrana, dirija su pretemporada y arranque el próximo curso como si no hubiera sucedido nada. Pueden dejarse a un lado los reproches mutuos, los desplantes y ese agrio sabor que desprenden las parejas que vuelven a la cohabitación porque no hay alternativas mejores donde elegir por ahí fuera. De nuevo juntos, con la confianza tocada, pero necesitados los dos de que esto funcione. Para que lo haga, en este negocio el amor solo se consolida con victorias. No hay otra receta.