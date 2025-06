El Baskonia se replantea la continuidad de Laso y sondea el mercado de entrenadores

El Baskonia se encuentra en esa zona gris de la postemporada en la que todo se somete a una nueva evaluación. Entre los aspectos ... a reconsiderar está la continuidad de Pablo Laso. Según fuentes consultadas por este periódico, la entidad que preside Josean Querejeta se encuentra en pleno sondeo del mercado de entrenadores, con la posibilidad de un cambio en el banquillo sobre la mesa. En los últimos días, han llegado a las oficinas de Zurbano diversas propuestas de técnicos para la consideración de los dirigentes azulgranas. Lejos de apartarlas, el Baskonia las coteja mientras valora un posible escenario de ruptura con el preparador vitoriano. En paralelo, Laso no se plantea otro horizonte que no sea entrenar al equipo azulgrana la próxima temporada. Tiene contrato en Vitoria para la próxima campaña, sin cláusulas de salida. Un acuerdo sin grietas que, en caso de ruptura, obligará al Baskonia a un fuerte desembolso económico.

Se trata de una coyuntura delicada después de que el pasado lunes el director deportivo azulgrana, Félix Fernández, afirmara de manera escueta que «a día de hoy, Pablo Laso sigue, tiene contrato con nosotros». La apostilla temporal parecía premonitoria de una situación actual de incertidumbre que el club vitoriano trataba de llevar de manera lo más discreta posible, pero que ya es objeto de atención en el mercado del baloncesto continental.

El hecho de que el Baskonia valore la situación de otros entrenadores abre un compás de espera tenso para dos partes que cerraron una primera temporada de relación con mal sabor de boca debido a los malos resultados deportivos. Las expectativas generadas el pasado verano con la contratación de Pablo Laso no se vieron satisfechas ni de lejos y los suspensos quedaron repartidos entre los integrantes de una plantilla de calidad y compromiso colectivo desiguales y un cuerpo técnico, con el vitoriano a la cabeza, que, a ojos del club, no encontró el camino para llegar hasta los jugadores. Luego, está la responsabilidad de los constructores del equipo, respecto a lo que el Baskonia ya ha comenzado a tomar medidas con la contratación por tres campañas de Xevi Pujol.

Los malos resultados han podido servir para minar la posición de Pablo Laso, aunque otras circunstancias también han sido objetivo de reproche desde el seno del club azulgrana. Entre ellas se encuentra el escaso protagonismo otorgado a jugadores jóvenes como Pavel Savkov, Ousmane Ndiaye o Sander Raieste. Por su parte, el técnico vitoriano no realizó valoración alguna de la temporada tras la derrota en el play off de cuartos de Liga ACB ante el Real Madrid, aunque es presumible que no estuviera conforme con algunas líneas de actuación del club a la hora de construir la plantilla. Al final, son roces habituales que se pueden producir entre técnico y dirigentes a lo largo de una temporada y que suelen curar cuando los resultados llegan. En este caso, una campaña que concluyó en «decepción», según definió Félix Fernández, ha dado paso a una fase sensible de deliberación.

Con Pablo Laso, el Baskonia se coloca en este momento en una compleja encrucijada. Se debate entre un posible nuevo cambio de entrenador que asentaría una sensación de inestabilidad en el puesto muy palpable en las últimas temporadas u otorgar un voto de confianza a un técnico que, a su llegada a Vitoria hace cerca de un año, fue sinónimo de continuidad en el cargo después de firmar un contrato de tres temporadas, según informó en su día el club.

Después, hay dos circunstancias claves que se entrelazan y que pueden acelerar cambios o dejar las cosas como están. Por un lado está la búsqueda de un relevo en el banquillo que convenza de manera plena a la cúpula directiva baskonista, aunque la experiencia reciente muestra que el crédito otorgado a los entrenadores tiende al corto plazo. Por otro, están las consecuencias económicas, e incluso a nivel de imagen, que supondría la ruptura de la relación laboral con Pablo Laso.