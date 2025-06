Xevi Pujol: «Voy con mentalidad abierta al Baskonia. Mi idea es sumar desde el primer día»

Iván Benito Viernes, 13 de junio 2025, 17:20 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

Xevi Pujol es el nuevo secretario técnico del Baskonia. El catalán releva en el cargo a Alfredo Salazar, que continuará en la estructura del club y ha abanderado su llegada. Una vez sellado su compromiso azulgrana para las próximas tres temporadas, la misma extensión que el contrato que había rubricado en Manresa hace tres semanas, el dirigente se ha despedido en la sala de prensa del Nou Congost.

«Pensaba que me quedaría aquí más tiempo», ha asegurado de inicio. «Renové convencido, pero ha pasado lo único que podía pasar para que me fuera», ha proseguido visiblemente emocionado y nervioso. Pujol asegura que se trata de una decisión puramente deportiva. «Me ha encajado todo lo que me han explicado, lo he valorado, le he dado las vueltas que han hecho falta y, como siempre hago, la tomo desde el convencimiento máximo, teniendo en cuenta que para mí no es un paso fácil. Dejo muchas cosas: mi casa, mi zona de confort donde tengo gente que confía mucho en mí y donde conozco perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas para que vayan bien. Los timings han sido caprichosos, lo siento mucho», ha explicado.

Pese a los contactos previos del Baskonia para incorporarle, el catalán asegura que todo se ha concretado esta semana. «Han sido unos días muy intensos, ha pasado todo muy rápido y no estaba guionizado». Los términos de su salida se desconocen, pero Pujol ha deslizado que habrá una compensación económica para el club de su ciudad natal. «Tenía una ventana de salida muy concreta, al igual que otras veces no he visto claro salir pese a las propuestas, esta vez sí».

Sin concretar en la propuesta, por la que pasará de ser el director deportivo de un club modesto al secretario general (principal ojeador de jugadores) de un conjunto de Euroliga, ha insistido que le ha «gustado mucho». «Es un club con paralelismos al Manresa, salvando la distancia, aquí estamos acostumbrados a traer jugadores a la ACB, allí a la Euroliga; tienen una lista de éxitos brutal y una estructura muy buena. Mi idea es sumar, sumar desde el día uno. Sin pausa, pero sin prisa, irme adaptando porque es un curso diferente, en un contexto diferente, con unos objetivos diferentes y con una forma de trabajar marcada y llego con mentalidad abierta y sin mi equipo de Manresa», ha manifestado.

Su aterrizaje en Vitoria se producirá la próxima semana. «A partir de ahí hablaré del Baskonia e intentaré aportar mi granito de arena. Seguro que también me va a ayudar a mí a seguir aprendiendo y creciendo como profesional. Quiero pensar que no me fichan sólo para este verano. Quiero pensar que me quieren por más tiempo y que los timings son así», ha culminado, en una lucha por evitar derrumbarse. «Espero que quienes se quedan trabajen muy bien para que yo pueda volver algún día», se ha despedido una figura muy querida en el Nou Congost, desde donde es director deportivo desde 2020.