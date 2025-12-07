El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Baskonia 89-91 Valencia

Al Baskonia sólo le falla el pulso y cae sobre la bocina ante el Valencia

El conjunto azulgrana cede en el último segundo con una canasta de Kameron Taylor en un choque bien disputado en el Buesa Arena

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:29

Paolo Galbiati se seguirá mordiendo los nudillos, Cabarrot clamando al cielo y Gytis Radzevicius con la cabeza gacha. El Kosner Baskonia sale del Buesa Arena ... enrabietado tras ver como se escapaba sobre la bocina una victoria de los más ilusionantes. Lo hizo casi todo para lograrlo, incluso más que alguno de los otros siete días anteriores de los que salió vencedor en Zurbano. Esta vez, enfrente se topó con un rival más potente que los anteriores, un Valencia Basket doblegado en algunos tramos pero con mejor pulso en los instantes finales para salir airoso de una batalla disputado, bien competida y con jugadas polémicas.

