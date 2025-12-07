Al Baskonia sólo le falla el pulso y cae sobre la bocina ante el Valencia

Paolo Galbiati se seguirá mordiendo los nudillos, Cabarrot clamando al cielo y Gytis Radzevicius con la cabeza gacha. El Kosner Baskonia sale del Buesa Arena ... enrabietado tras ver como se escapaba sobre la bocina una victoria de los más ilusionantes. Lo hizo casi todo para lograrlo, incluso más que alguno de los otros siete días anteriores de los que salió vencedor en Zurbano. Esta vez, enfrente se topó con un rival más potente que los anteriores, un Valencia Basket doblegado en algunos tramos pero con mejor pulso en los instantes finales para salir airoso de una batalla disputado, bien competida y con jugadas polémicas.

La buena racha como local del conjunto vitoriano cayó cuando apenas restaban unas décimas de partido. Con empate a 89 en el marcador, quedaban 1,9 segundos para que Pedro Martínez dibujara una jugada. El balón le llegó al alero Kameron Taylor, bien defendido por Radzevicius, el flamante fichaje, pero con el talento suficiente para anotar limpia y en suspensión la canasta a seis metros del aro que cambia el humor de la semana del conjunto de Galbiati, que viajará a Madrid y Gran Canaria exigido ya a logar una victoria a domicilio.

Al Baskonia se le fue el partido en los dos últimos minutos. Hubo dos pérdidas en sendos saques de fondo y de banda y dos errores de Luwawu-Cabarrot, héroe y villano. La victoria azulgrana hubiera llevado otra vez la firma del galo, señalado a falta de diez segundos. Con empate a 87, capturó un rebote y salió desbocado hacia la canasta rival. Descuidó el bote, el buscar una solución en algún compañero y cuando quiso deternerseby darse la vuelta, se topó con un Jean Montero que le arrebató el balón y provocó la falta personal. El dominicano anotó los dos tiros, pero quedaban 4,9 segundos.

Galbiati, con el galo y Howard en pista, pintó la jugada para Cabarrot, que esta vez sí tuvo la templanza para no buscar el lanzamiento y entregarle la canasta en bandeja a Diakite, solo bajo el aro. El partido de la jornada en la ACB parecía destinado a irse a la prórroga, pero Taylor clavó una daga en el corazón de los más de nueve mil aficionados baskonistas, enemistados con un arbitraje controvertido y resignados con la oportunidad perdida. El Baskonia multiplicó sus recursos con una rotación de diez efectivos en la que aportaron los menos utilizados, Khalifa Diop, Frisch y Rafa Villar. La quinta falta personal de Kobi Simmons cuando quedaban aún ocho minutos de partido resultó decisiva. La escuadra alavesa acabó sin sus tres bases principales (Nowell descartado y Forrest aún lesionado), con Howard de timonel ante el añorado Darius Thompson y Jean Montero.

Kosner Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 21:40 14 6 2/4 2/7 4/4 1 1 2 /4 M. Diakite 20:02 12 18 4/4 1/2 1/3 5 1 3 K. Simmons 14:07 5 5 2/2 0/1 1/2 3 4 5 /1 R. Villar 13:07 -2 0/1 0/2 2 1 3 R. Kurucs 21:29 8 3 1/3 2/3 1 1 3 /1 Luwawu-Cabarrot 23:38 26 27 3/4 5/10 5/5 4 1 3 4 2/3 M. Spagnolo 21:54 9 8 2/7 0/2 5/6 1 2 3 2 1/1 G. Radzevicius 25:37 5 5 1/2 1/3 4 1 4 3/3 K. Diop 19:58 5 13 1/1 3/4 6 3 1 3 /2 C. Frisch 18:28 5 6 1/1 1/3 3 S. Joksimovic Equipo 2 3 /1 Total 200 89 91 17/29 12/33 19/24 32 7 16 29 6/16 Valencia Basket Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER B. Badio 10:48 3 0/3 1/4 1 1 1 2 2/1 K. Taylor 24:43 11 16 4/6 1/3 0/2 7 2 4 1/ J. Puerto 14:45 6 6 0/1 1/2 3/3 2 1 /1 N. Reuvers 18:41 18 19 4/7 2/4 4/4 1 4 1 3 1/ J. Pradilla 20:16 3 2 1/3 0/1 1/2 1 3 1 2 /1 S. de Larrea 09:42 7 9 1/2 1/2 2/2 1 1 1 /1 J. Montero 21:27 17 16 1/8 2/5 9/9 3 1 3 2 1/2 O. Moore 18:56 11 11 3/6 1/3 2/4 3 1 2 2 /2 N. Sako 09:46 1 0/1 0/2 3 1 1 /1 D. Thompson 19:39 2 6 1/3 0/3 2 2 5 M. Costello 19:48 5 5 1/2 1/3 2 1 1/1 Y. Sima 11:29 8 5 2/4 0/1 4/5 3 5 Equipo 3 1 1 1/ Total 200 91 99 18/46 10/31 25/33 27 18 17 22 7/10

El plan del domingo era ver un buen partido y resultó entretenido por la propuesta de los dos, un ir y venir constante y mejor resuelto de salida por los levantinos. A los cuatro primeros minutos del horror del Baskonia, con pérdidas de balón, fallos en el tiro y despistes defensivos (2-12) le siguió el despertar azulgrana comandado por Kobi Simmons y Diakité. Los taronjas brillaban en el lanzamiento exterior, los vitorianos en los tiros de dos puntos. Sumaban menos, pero resultaba más fiable. Sembrar para recoger más adelante.

Los suplentes mejoraron al quinteto inicial, siempre con ese as en la manga que responde al nombre de Cabarrot. Dos triples del alero galo otorgaron el mando al Baskonia (38-35, minuto 19), que también contó con 9 buenos puntos de Howard en el segundo cuarto. Al descanso se llegó con un triple de Kurucs y se salió con otro (47-39). Las tornas habían cambiado por completo.

Kosner Baskonia Valencia Basket Tiros de 2 17/29Intentos18/46 59%% Aciertos39% Tiros de 3 12/33Intentos10/31 36%% Aciertos32% Tiros libres 19/24Intentos25/33 79%% Aciertos76% Rebotes 39Total45 32+7Defensivos+Ofensivos27+18 Tapones 4Realizados3 Balones 16Pérdidas10 6Recuperaciones7 OTROS 16Asistencias17 22Faltas Personales29

El que esperara un choque de trenes en la pintura tendrá que esperar a otro partido. El conjunto que preside Juan Roig alberga la gran parte de su talento en el perímetro y el Baskonia adolece de una figura fiable en su interior. Pese a ello, muy buenos fueron los minutos de Khalifa Diop bajo los aros, sólido en el rebote e incluso se fabricó una canasta para corregir un mal ataque. Fue el mejor interior del partido. Su labor fue clave en un tercer cuarto que se descontroló por momentos, con un triple lejanísimo de Howard, la aparición de Reuvers y Montero y un par de malos repliegues que colocaron de nuevo al Valencia por delante (52-53, min 25).

El Buesa Arena, ya caliente desde el primer cuarto con la segunda personal de Cabarrot, le recriminó a los árbitros la siguiente secuencia. Fueras de banda de Diop y Spagnolo, una antideportiva ingenua de Howard y una personal en ataque del alero francés. La pitada al final del tercer cuarto fue atronadora. Los jugadores también cayeron en las protestas, con el Valencia Basket mostrando una mayor templanza.

La canasta más adicional de Montero en el que sacó la quinta falta personal de Kobi Simmons resultó fatal. Por los tres puntos del mago dominicano, que terminó de despertar después de llegar al descanso con solo dos puntos, y por la eliminación del director de juego más sólido y constante que tiene el vestuario azulgrana. Quedaba un mundo y el Baskonia debía actuar sin ninguno de sus tres bases principales. Entre Spagnolo y Howard trataron de capear el temporal y encontraron en la inspiración de Cabarrot el mejor aliado. El galo entró en trance y con dos triples seguidos, colocó el 83-80 (min. 38). Para entonces, Galbiati había retirado a Diop por Diakite, Pradilla se hizo fuerte en la pintura y Taylor hizo una genialidad que deja al Baskonia con el pie cambiado.