Spagnolo y Radzevicius pelean por un rebote con cuatro jugadores del Valencia, entre ellos el exazulgrana Thompson. Rafa Gutiérrez
Baskonia-Valencia

La bocina sacude al orgullo del Baskonia

El equipo azulgrana muestra capacidad de reacción para levantar el 2-12 inicial y muestra identidad a pesar del desenlace más desgarrador posible

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:41

Es complicado que un aficionado del Kosner Baskonia se marche del Buesa Arena orgulloso de su equipo tras una derrota. Es algo que va ... impreso en los genes de una afición muy exigente, sabedora de que su equipo puede dar el máximo. Más aún cuando en los últimos tiempos el conjunto azulgrana ha dejado demasiados encuentros impropios de su histórica fiereza en el pabellón de Zurbano. Pero pocos hinchas azulgranas -más de 9.000 asistentes- bajaron las escaleras de salida del pabellón guiados por el enfado hacia los locales. Sus caras eran más de orgullo, aunque hubiera sido golpeado sobre la bocina, de la forma más cruel posible que pueda existir en el baloncesto. El reconocimiento de que el desempeño azulgrana, por mucho que se saldara con derrota ante el líder de la ACB, el Valencia Basket (89-91), debe servir como gasolina para guiar al equipo en las próximas jornadas.

