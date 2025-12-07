Galbiati: «La última defensa es perfecta, pero esto es baloncesto»
El entrenador del Baskonia admite «mucha frustración» por la derrota en «un buen partido», en el que ve «una buena señal» para que el equipo crezca
Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:38
Paolo Galbiati reconoció «mucha frustración» por la derrota contra el Valencia Basket (89-91), tal vez la más dura de su aún breve etapa en ... el Kosner Baskonia. Sobre todo, porque el técnico italiano consideró positivo el desempeño de sus jugadores en un partido de notable exigencia y en unas circunstancias poco favorables. «Ha sido un gran espectáculo de baloncesto. Un gran partido de mi equipo contra uno de los tres mejores de Europa. Hemos competido muy bien, han sido pequeños detalles. Felicito a mis jugadores por competir de esta manera contra el Valencia con todos los problemas que hemos tenido», destacó.
Incluso valoró de forma positiva el desempeño de su equipo en la última acción, saldada con canasta de Taylor sobre la bocina tras un tiempo muerto de Pedro Martínez inmediatamente posterior al que había solicitado él. «Es una defensa increíble porque el Valencia tiene buenos lanzadores y ha tirado muy forzado después de botar. Es el tiro más difícil y una defensa perfecta. Pero esto es baloncesto», analizó el azulgrana.
En conjunto, cree que ese desempeño debe servir a sus jugadores para crecer. «Es una muy buena señal si tenemos la habilidad de entenderlo», auguró. También para mejorar lejos del Buesa Arena. «Ahora tenemos algún entrenamiento antes de ir para Madrid y Gran Canaria. Necesitamos seguir trabajando. Pienso que tenemos un grupo de jugadores que quiere, que tiene el deseo de competir», insistió. Para ello contará con el esfuerzo del recién llegado Radzevicius. «Aporta experiencia, defensa e intangibles. Cosas pequeñas en la cancha. Nos va a ayudar», expuso.
El entrenador visitante reconoció cierta fortuna en la acción decisiva. No en vano, fue por derroteros muy alejados de lo que él deseaba. «Ha salido de mierda. Estábamos buscando otra cosa. Kameron (Taylor) no ha entendido lo que queríamos hacer, pero lo ha arreglado. Ha sido un héroe», aseguró Pedro Martínez.
