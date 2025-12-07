El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati pisa el balón en un receso del partido. Rafa Gutiérrez
Baskonia-Valencia

Galbiati: «La última defensa es perfecta, pero esto es baloncesto»

El entrenador del Baskonia admite «mucha frustración» por la derrota en «un buen partido», en el que ve «una buena señal» para que el equipo crezca

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:38

Paolo Galbiati reconoció «mucha frustración» por la derrota contra el Valencia Basket (89-91), tal vez la más dura de su aún breve etapa en ... el Kosner Baskonia. Sobre todo, porque el técnico italiano consideró positivo el desempeño de sus jugadores en un partido de notable exigencia y en unas circunstancias poco favorables. «Ha sido un gran espectáculo de baloncesto. Un gran partido de mi equipo contra uno de los tres mejores de Europa. Hemos competido muy bien, han sido pequeños detalles. Felicito a mis jugadores por competir de esta manera contra el Valencia con todos los problemas que hemos tenido», destacó.

