Markquis Nowell se mantiene como el descarte de Galbiati en la ACB

Paolo Galbiati ha vuelto a descartar a Markquis Nowell en su obligada elección de solo contar con dos jugadores extracomunitarios en los encuentros de la ACB. Los elegidos para jugar ante el Valencia Basket vuelven a ser Markus Howard y Kobi Simmons, que volverá a necesitar de un paso adelante de Rafa Villar y Matteo Spagnolo en la dirección de juego.

La coyuntura para el técnico será todavía mayor en la siguiente jornada liguera, en la que el Baskonia visita al Gran Canaria. Con el esperado regreso de Trent Forrest tras su lesión muscular en el isquiotibial, serán cuatro los jugadores extracomunitarios a disposición del técnico italiano, que en cada uno de los encuentros de ACB solo podrá contar con dos de ellos.

El notable rendimiento de Simmons supone una bendición en la rotación baskonista, con efecto tanto en el ataque como en defensa, y un dilema en los despachos. Su llegada respondía a una situación de emergencia, con Howard y Forrest lesionados, con lo que se le extendió un contrato de sólo dos meses. 48 días después, el base de Atlanta se ha convertido en una figura de relevancia en los esquemas de Galbiati.

El club y Simmons se reservaron la opción de extender el vínculo hasta final de temporada. La renovación del temporero supondría una difícil cohabitación de cuatro jugadores extracomunitarios en la plantilla, con el impedimento de no poder contar con la mitad en los partidos de ACB y con el club en plena búsqueda de incorporar al necesario pívot que el entrenador azulgrana declaró el jueves que «no existe» en el mercado.

Forrest arrancó la temporada a un nivel excelso y no hay dudas sobre su papel indispensable en el equipo. Howard es el eje sobre el que gira el proyecto del Baskonia en las últimas temporadas y se espera que su rendimiento mejore con el paso de los partidos. Nowell, hasta la fecha, ha sido el más perjudicado, descartado en los tres últimos encuentros domésticos y relegado en la rotación. Alterna luces y sombras. Su contrato termina en junio de 2027, con lo que el debate en la dirección deportiva tiene diversos frentes a la hora de tomar una decisión.