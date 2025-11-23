El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diakite se cuelga del aro sin oposición. Rafa Gutiérrez

Baskonia 110-91 Bilbao Basket

Más que un derbi, un festival baskonista

La escuadra azulgrana se basta de una primera parte de frenesí anotador para destrozar a un Bilbao Basket sin paraguas

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

Habrá veladas ACB mucho más comprometidas, con mucha más incertidumbre y mayor drama que la vivida este domingo en el Buesa Arena. Pero de vez ... en cuando tampoco está mal aplicar con rotundidad la ley del más fuerte para no dejar dudas sobre ciertas jerarquías. Así se ha empleado el Baskonia en un derbi ante el Bilbao Basket resuelto por la vía de la demolición, el destrozo y el frenesí anotador. Nada pudo hacer un correcto conjunto vizcaíno ante la versión desbordante de una escuadra azulgrana con mucho más arsenal en sus filas y dispuesta a tener la matinal dominical tranquila. No hubo pie a sorpresas a la hora de anotarse un triunfo de obligado cumplimiento para cerrar una semana de residencia en el Buesa Arena sin agobios. En breve, tocará el desplazamiento a Kaunas para medir la verdadera hechura de este Baskonia tan firme y seguro ante su público, pero que volvió de vacío de su última gira. Será otra guerra.

