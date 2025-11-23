Más que un derbi, un festival baskonista

Habrá veladas ACB mucho más comprometidas, con mucha más incertidumbre y mayor drama que la vivida este domingo en el Buesa Arena. Pero de vez ... en cuando tampoco está mal aplicar con rotundidad la ley del más fuerte para no dejar dudas sobre ciertas jerarquías. Así se ha empleado el Baskonia en un derbi ante el Bilbao Basket resuelto por la vía de la demolición, el destrozo y el frenesí anotador. Nada pudo hacer un correcto conjunto vizcaíno ante la versión desbordante de una escuadra azulgrana con mucho más arsenal en sus filas y dispuesta a tener la matinal dominical tranquila. No hubo pie a sorpresas a la hora de anotarse un triunfo de obligado cumplimiento para cerrar una semana de residencia en el Buesa Arena sin agobios. En breve, tocará el desplazamiento a Kaunas para medir la verdadera hechura de este Baskonia tan firme y seguro ante su público, pero que volvió de vacío de su última gira. Será otra guerra.

Kosner Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 20:52 14 9 1/2 2/7 6/6 2 1 1/3 M. Diakite 20:16 12 17 2/2 1/3 5/7 3 1 2 /2 K. Simmons 17:50 6 8 1/2 1/2 1/1 2 1 2 2 1/1 R. Villar 18:13 4 7 2/3 4 1 1/1 H. Diallo 18:31 10 11 1/4 2/4 2/2 1 1 4 4 3/2 R. Kurucs 16:55 9 8 2/4 1/2 2/2 3 1 5 1/ T. Sedekerskis 12:43 2 2 1/1 0/3 1 1 1 Luwawu-Cabarrot 18:30 24 25 2/2 6/9 2/2 1 2 3 1/1 M. Spagnolo 23:54 11 17 3/5 0/1 5/7 4 1 5 3 1/2 K. Diop 19:44 10 14 3/4 4/5 5 2 4 2/2 C. Frisch 12:32 8 8 1/1 2/4 2 1 Equipo -1 1 1 /3 Total 200 110 125 19/30 15/35 27/32 22 8 24 24 11/17 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 22:56 15 17 6/8 0/3 3/3 1 3 2 3/ H. Frey 14:18 1 3 0/1 1/2 1 5 2 /2 J. Jaworski 13:06 4 -4 0/1 1/3 1/1 2 /3 M. Krampelj 21:35 15 17 2/4 2/3 5/5 4 1 5 1/1 D. Hilliard 26:46 16 9 2/2 2/6 6/7 2 1 1 4 /5 B. Bagayoko 15:05 1 -2 1/2 1 1 3 1/4 L. Petrasek 17:02 12 8 0/2 4/4 3 1 4 1/3 M. Pantzar 29:02 12 18 4/5 1/1 1/1 2 3 2 3/2 A. Sylla 08:24 4 6 1/1 2/2 1 1 1/ A. Font T. Hlinason 16:31 9 13 3/5 3/4 4 2 /2 S. Lazarevic 15:15 2 -4 1/2 0/1 1 3 /2 Equipo 3 4 /1 Total 200 91 84 19/30 10/22 23/27 23 4 15 28 10/25

En un derbi matinal distendido en el Buesa, el Baskonia se apuntó una victoria que reequilibra su balance en la ACB. Era un duelo en el que no podían fallar los azulgranas vistos los tropiezos en anteriores jornadas y cómo se está poniendo la carrera por acceder a la Copa del Rey. La mera inercia del reciente triunfo continental ante el Bayern permitió al Baskonia recibir al vecino bilbaíno con los modales de una apisonadora implacable. Todo era ritmo y resolución en un anfitrión que comenzó a coger altura ante la sorprendente aportación tripista de Diallo y no paró durante una primera parte con registros de plusmarquista.

Comenzó el alero de Harlem con el aguacero, prosiguió Luwawu-Cabarrot dispuesto a emular el espíritu canchero de los derbis de antaño, se unió Spagnolo con una penetración acrobática e incluso Frisch se apuntó un triple nada más pisar la cancha en una aparición poco habitual. El Bilbao Basket trató de poner su cadencia a la par de la de los alaveses y lo terminó pagando. No eran malos sus registros anotadores al cierre del primer cuarto, pero es que los del Baskonia eran soberbios con 33-23.

Kosner Baskonia Surne Bilbao Tiros de 2 19/30Intentos19/30 63%% Aciertos63% Tiros de 3 15/35Intentos10/22 43%% Aciertos45% Tiros libres 27/32Intentos23/27 84%% Aciertos85% Rebotes 30Total27 22+8Defensivos+Ofensivos23+4 Tapones 2Realizados2 Balones 17Pérdidas25 11Recuperaciones10 OTROS 24Asistencias15 27Faltas Personales21

Llegó entonces la fase en la que el derbi daba paso al festival. Darrun Hilliard trató de sostener el orgullo visitante hasta acercar a los suyos (37-34, minuto 13). Simmons tomó el testigo anotador, pero el choque elevó su temperatura después de dos técnicas a Luwawu-Cabarrot y Kurucs. La versión enfadada del alero de Cannes hizo saltar por los aires el derbi. Un triple de Petrasek fue la última señal de resistencia bilbaína (43-40, minuto 16) antes del terrible seísmo baskonista promovido por Cabarrot y secundado por Diakite y Howard. Llovían los triples en el Buesa, uno de ellos con dedicatoria incluida de Cabarrot al banquillo vizcaíno. Un abrasador parcial de 28-6 elevaba al Baskonia a la cima del acierto y la rotundidad mientras el Bilbao Basket quedaba sepultado varios metros bajo el parqué. 71-46 al descanso y todo el mundo a la búsqueda de registros similares en el baúl de estadísticas históricas.

El Baskonia exuberante por todos los flancos dio la batalla por liquidada en una segunda parte con aire de armisticio entre los dos equipos. El Bilbao Basket se lamió las heridas para llevarse el tercer parcial, un 14-22 para cerrar el cuarto con un 85-68. Recuperó un tanto el pulso anotador el cuadro de Galbiati, aunque también mantuvo la reserva de fuerzas en el plano defensivo. De haberse dado un mayor esfuerzo, las diferencias podrían haberse disparado hasta ratios astronómicos. Tampoco hubiera estado mal, aunque fuera a efectos de 'average' general, esa variable que suele romper empates a victorias al cierre de la primera vuelta liguera y que suele dar y quitar pasaportes coperos.