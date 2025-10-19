El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Asvel, primer accionista de la Euroliga a las puertas de abandonar la competición

Los planes del conjunto galo pasan por migrar a la Champions y ser parte del nacimiento de la NBA europea tras varios años en números rojos

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:58

Comenta

El Asvel de Tony Parker ha analizado el panorama del baloncesto europeo y ha determinado que no le interesa disputar la Euroliga. Según informa el diario francés Le Progrès, el conjunto galo abandonará la máxima competición continental a partir de la próxima temporada, la 2026-2027, para sumarse a la Basketball Champions League. Se trata de un movimiento estratégico para aliarse con la NBA, y la liga que espera poner en marcha junto a la FIBA a partir de 2027 o 2028.

El principal motivo que llevaría a la escuadra de Villeurbanne, en la metrópoli de Lyon, a abandonar la mejor competición de Europa sería económico. El club acumula varias temporadas con déficit, especialmente tras ingresar menos dinero del esperado de algunos de sus patrocinados (Skweek y Smart Good Things), y Tony Parker considera inviable hacer crecer al equipo en una competición que no dispone de un modelo económico sostenible, con la mayoría de equipos con pérdidas. Además, sus vínculos con la liga norteamericana, en la que disputó 18 temporadas de su legendaria carrera, hacen que se incline a dar un paso a un lado.

Su movimiento, similar al que en los últimos años han emprendido equipos como el Galatasaray, Unicaja y Alba Berlín, tiene menos efecto a nivel deportivo que en los despachos. El Asvel es el único equipo de los 20 participantes que no ha disputado un partido de play off junto a los debutantes Hapoel y Dubai. Sin embargo, es el primero de los 13 clubes propietarios de la Euroliga, accionistas de la competición, que decidiría salirse de la misma. El conjunto galo no formó parte del grupo de clubes que fundó y sentó las bases del torneo actual, pero recibió la licencia fija en 2019 junto al Bayern de Múnich.

