Galbiati debutará en la Euroliga y la ACB con el Baskonia. E. C.
Baskonia

En las excepciones que alteran la norma

El Baskonia es uno de los cuatro clubes que cambian de entrenador dentro de un mapa doméstico muy estable

Ángel Resa

Ángel Resa

Vitoria

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:07

El Baskonia debe de representar un estímulo para quienes gustan de alterar el orden. Un chute de adrenalina en el cuerpo de las personas ... que destacan más las excepciones que la norma. La ACB, cuya próxima edición arrancará a primeros de octubre, muestra una estabilidad en cuanto a los entrenadores de la que escapa el club azulgrana. Doce técnicos en una década dentro del Fernando Buesa Arena frente a proyectos de medio y largo plazo que se consolidan de una primavera al otoño siguiente.

