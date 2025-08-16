Galbiati: «Ni en sueños hubiera imaginado entrenar tan rápido al Baskonia»

Paolo Galbiati (Vimercate, 1984) se pondrá el próximo 27 de agosto al frente del Baskonia. El nuevo inquilino del banquillo azulgrana, que firma hasta 2027 ... en sustitución de Pablo Laso, ha concedido una entrevista al 'Quotidiano Sportivo' en la que ha desgranado su fichaje por el conjunto vitoriano y cómo espera que sea su aventura en el Buesa Arena.

«No es sólo ir al extranjero, es ir al Baskonia. Ni en sueños hubiera imaginado lograrlo tan rápido, pero aquí estoy. Es maravilloso y un reto entrenar fuera de Italia. Muchos compañeros me dicen que es una forma diferente de vivir la profesión. Te juzgan únicamente por tu trabajo. Irte es increíblemente difícil. Ahora me doy cuenta de cuántas comodidades echaré de menos, pero me marcho con una maleta llena de sueños y mariposas en el estómago», ha confeso Galbiati, que ha detallado por qué cree que fue contratado por el Baskonia.

«Creo que los conquisté con mi estilo de juego. Espero que reconocieran también mis ganas de crecer, de rendir bien y de disfrutar cada momento de esta aventura. Desarrollar jugadores es una de las cosas que más disfruto. Y después, como es lógico, los resultados también contarán», ha apuntado el italiano, que anticipa cómo quiere que sea su primera temporada en Vitoria.

«Empezamos con 72 partidos entre Liga y Euroliga sabiendo que queremos jugar muchos más. Hemos definido nuestras ideas, métodos de trabajo y gestión del tiempo de juego, pero sabemos que la temporada lo cambiará todo. Queremos que los jugadores estén en la mejor forma posible, sobre todo teniendo en cuenta el estilo de rotación acelerada que quiero implementar», ha destacado Galbiati, poniendo en valor al estructura del club y a Vitoria.

«Las instalaciones son impresionantes, el Buesa Arena es fantástico y el centro de centro de entrenamiento es un lugar especial. Más allá del baloncesto, la ciudad es muy limpia y tienen un gran respeto por su tierra», ha detallado el preparador, que llega al club sabiendo cuál es su idiosincrasia. «El Baskonia es un equipo agresivo que sabe encarnar el 'Carácter Baskonia', el lema que se lee en la puerta del pabellón. El pueblo vasco es muy orgulloso, duro y combativo. Me gustaría que mi Baskonia fuera igual de fuerte», avisa Galbiati.