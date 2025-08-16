El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati, con el Trento.

Galbiati: «Ni en sueños hubiera imaginado entrenar tan rápido al Baskonia»

«Creo que conquisté al club con mi estilo de juego», asegura el entrenador italiano

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:31

Paolo Galbiati (Vimercate, 1984) se pondrá el próximo 27 de agosto al frente del Baskonia. El nuevo inquilino del banquillo azulgrana, que firma hasta 2027 ... en sustitución de Pablo Laso, ha concedido una entrevista al 'Quotidiano Sportivo' en la que ha desgranado su fichaje por el conjunto vitoriano y cómo espera que sea su aventura en el Buesa Arena.

