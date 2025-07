Zubizarreta es apartado como director deportivo del Oporto

Andoni Zubizarreta termina su etapa en el Oporto un año después de su llegada. El exjugador del Athletic dejará de ser director deportivo del conjunto ... portugués, según han informado medios locales como 'A Bola' y 'Record'. La delicada situación deportiva del equipo ya se cobró el martes la destitución del entrenador, el argentino Martín Anselmi.

La decepción en el Mundial de clubes, competición en la que el Oporto no ha superado la fase de grupos al caer con el Inter de Miami de Leo Messi y empatar frente al Ah-Ahly (Egipto) y Palmeiras (Brasil), ha agotado la paciencia de André Villas-Boas, exentrenador y ahora presidente de los 'Dragones'. Presentó hace un año su candidatura junto a Zubizarreta.

Zubizarreta, valedor de Anselmi, pendía de un hilo. No gustaron en el seno del conjunto luso las salidas en el pasado mercado invernal de Nico González (Manchester City) y Galeno (Al Ahli), marchas que rebajaron el nivel de un equipo que no peleó la Liga y se conformó con la tercera plaza. No jugará la Champions, sí la Europa League.

Trayectoria

Nacido en Vitoria en 1961 y criado en Aretxabaleta, Zubizarreta tuvo una destacada trayectoria. Defendió las porterías de Alavés (cuatro partidos) Athletic (231), Barcelona (410) y Valencia (184), además de ser el titular de la selección española desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, en 126 duelos. Disputó cuatro Mundiales y dos Eurocopas. Director general del Athletic entre 2001 y 2004, en 2010 llegó al Barcelona de la mano de Sandro Rosell. Allí estuvo hasta 2015. Un año después se fue al Olympique de Marsella, donde estuvo hasta 2020.