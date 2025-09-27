Vesga se va lesionado a los siete minutos de entrar y con sólo tres balones tocados
Su baja aumenta los problemas en el centro del campo tras la grave lesión de Prados
Enviado especial. Villarreal
Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:46
Una de las noticias más negativas de la noche para el Athletic fue la lesión de Mikel Vesga. El centrocampista vitoriano apenas pudo disputar siete ... minutos tras entrar desde el banquillo en el 67 en lugar de Galarreta. Siete después abandonaba el terreno de juego para dejar su sitio a Rego. Apenas le dio tiempo a tocar tres balones.
Vesga se lesionó mientras corría para interceptar un avance del Villarreal. A la espera de las pruebas médicas, da la sensación de que se trata de alguna lesión muscular. Y que, por lo menos, se pierde el partido de Dortmund del miércoles.
Sigue la mala suerte del equipo rojiblanco con las lesiones en el centro del campo. Tras perder a Prados por seis meses, ahora queda por ver el tiempo de baja del vitoriano. Ahora sólo hay tres medioscentros de primer equipo, Galarreta, Jauregizar y Rego.
A la espera de las pruebas médicas, ni Vesga ni el doctor Josean Lekue dudaron lo más mínimo. En cuanto el doctor llegó a su lado al campo, se pidió el cambio. La imagen de Vesga marchándose dolorido resalta lo exigente que está siendo la temporada para el Athletic. Tiene un calendario cargado y va perdiendo piezas por el camino. Egiluz y Prados tienen para muchos meses de baja.
