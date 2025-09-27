El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vesga se va lesionado a los siete minutos de entrar y con sólo tres balones tocados

Su baja aumenta los problemas en el centro del campo tras la grave lesión de Prados

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Villarreal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:46

Una de las noticias más negativas de la noche para el Athletic fue la lesión de Mikel Vesga. El centrocampista vitoriano apenas pudo disputar siete ... minutos tras entrar desde el banquillo en el 67 en lugar de Galarreta. Siete después abandonaba el terreno de juego para dejar su sitio a Rego. Apenas le dio tiempo a tocar tres balones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  4. 4

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Paloma San Basilio: «Me horroriza el empoderamiento femenino»
  10. 10 Cancelan «hasta nuevo aviso» el mercadillo y las actividades del Espacio Open de la fábrica Artiach de Zorrozaure

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vesga se va lesionado a los siete minutos de entrar y con sólo tres balones tocados

Vesga se va lesionado a los siete minutos de entrar y con sólo tres balones tocados