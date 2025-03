Valverde sobre el ambiente de San Mamés: «Que estén peleándose unos con otros estresa un poco a los jugadores»

Ernesto Valverde ha lamentado lo que se vivió en el estadio del Athletic, en el que una vez más hubo enfrentamientos por medio de ... cánticos y silbidos entre una parte de la Grada Popular y el resto del estadio. Los primeros lanzaban sus proclamas en medio de un ambiente con escasa animación, sobre todo en la primera parte, y los segundos les respondían con pitadas.

«En el primer tiempo el ambiente era raro. Al final entiendo que estén enfadados, que no quieren animar, esto y lo otro, este tipo de situaciones... Alguna vez he comentado que cuando entramos en la Champions la última vez no había una tribuna (que se estaba construyendo)», arrancó el entrenador.

Es evidente que a los jugadores no les gusta nada este ambiente de San Mamés. Y Valverde fue claro al referirse a ellos. «Si la gente no anima, el partido va funcionando, pero ya que estén peleándose los unos con los otros... Los jugadores están en una situación que estresa un poco. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Es una situación rara. Unos reivindican, otros silban, unos que sí, otros que no», lamentó.

En unas imágenes difundidas por DZAN al acabar el partido se ve cómo cuando empiezan los cánticos y son respondidos por silbidos se ve a Iñaki Williams dirigirse en el banquillo a Berchiche visiblemente contrariado.

«El ambiente si está parado, se sigue jugando, pero hay algo raro y esa situación no la hemos controlado bien, aunque también está el Mallorca que no nos dejaba. Voy a eso, tenemos que tirar de nuestro empuje para que el público se enganche y así ha sido el segundo tiempo», añadió el entrenador rojiblanco. El entrenador zanjó el asunto con un mensaje a los aficionados. «Queríamos una final en San Mamés y ya la tenemos. Hay que aprovecharla».

El club quiere que la hinchada se mentalice de que debe volcarse el jueves. Ayer se pidió a los espectadores por los videomarcadores que se quedaran al acabar el partido para empezar a animar el ambiente de cara a la remontada con la Roma.

Finalmente, se emitió un vídeo en el que De Marcos se refería a sus compañeros el día que les anunció su retirada con un «tengo un sueño y si hay un equipo capaz de hacerlo cumplir es éste» en referencia a ganar la Liga Europa. Además, se añadieron eslóganes motivacionales. Fue un acto un tanto deslucido, pero que demuestra la importancia capital que se da en el Athletic al partido del jueves ante la Roma.

Jagoba Arrasate también se refirió al ambiente. «Me falta información y no soy quien para decir nada porque me falta información, pero sí que es una pena. Desde luego que se nota. Están condenados a entenderse porque el Athletic es más fuerte con 50.000 gargantas».