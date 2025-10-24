El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Las diferentes interpretaciones del reglamento confunden a los aficionados. Por ejemplo, Eder Sarabia fue castigado con dos partidos por sus protestas

Alain Mateos

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:00

Cuatro partidos a Ernesto Valverde tras ser expulsado ante el Betis por protestar al árbitro; dos a Eder Sarabia por el mismo motivo tras ver ... la tarjeta roja en El Sadar; y un solo encuentro de castigo a Hansi Flick por su expulsión ante el Girona la pasada jornada, donde las cámaras le pillaron volviendo al césped desde los vestuarios y haciendo cortes de manga para celebrar el gol de Araujo. ¿Por qué esa disparidad de criterios?

