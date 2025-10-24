¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Cuatro partidos a Ernesto Valverde tras ser expulsado ante el Betis por protestar al árbitro; dos a Eder Sarabia por el mismo motivo tras ver ... la tarjeta roja en El Sadar; y un solo encuentro de castigo a Hansi Flick por su expulsión ante el Girona la pasada jornada, donde las cámaras le pillaron volviendo al césped desde los vestuarios y haciendo cortes de manga para celebrar el gol de Araujo. ¿Por qué esa disparidad de criterios?

El Comité de Competición, que son los que estipulan las sanciones, se basan en el acta arbitral para decidir en cuanto al número de partidos. En el caso de los entrenadores, no es lo mismo que sea una expulsión directa que por doble amarilla. Aquí se halla la primera gran diferencia entre los casos de Flick y los de Ernesto Valverde y Eder Sarabia.

Al técnico azulgrana le expulsaron por doble amarilla y Gil Manzano ni siquiera anotó en el acta que, una vez expulsado, regresó al terreno de juego realizando gestos ofensivos como un corte de mangas. A pesar de la evidencia de las imágenes ofrecidas en televisión, el Comité de Competición decidió no entrar de oficio en el asunto. Resultado, un solo partido de sanción en base al artículo 120 del código disciplinario. A Valverde y Sarabia, en cambio, se les sancionó por el artículo 127, utilizado para la expulsión directa.

Pero, ¿qué dice exactamente cada artículo? El 120 habla de «doble amonestación con ocasión de un partido», mientras que el 127 se refiere a que «protestar al árbitro siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes». Flick, según el acta escrita por Gil Manzano, recibió la primera tarjeta amarilla «por aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta» y una segunda por «realizar un gesto en señal de desaprobación». Pese a que el colegiado extremeño dejó claro que Flick había protestado e incluso había realizado gestos de desaprobación no le mostró la tarjeta roja directa en ningún momento.

Hansi Flick celebra el gol de Araújo en el descuento con un corte de mangas.



El modo de sancionar de los 'colegas' de Gil Manzano es distinto. Ocurre igual que con los penaltis y las manos. Lo que para unos es infracción para otros es un movimiento natural. Díaz de Mera Escuderos decidió expulsar a Valverde, sin mostrarle primero amarilla, por «protestar una decisión mía de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica». Cordero Vega hizo lo propio con Eder Sarabia «por salir gritando y gesticulando del área técnica protestando una de mis decisiones». Situaciones similares a las de Flick pero sancionadas por los árbitros de distinta manera. Y el Comité de Competición actúa en consecuencia.

Los encargados de dictaminar las sanciones castigaron a Valverde y Sarabia con dos partidos por su expulsión pero aún fueron más severos con el entrenador del Athletic. Díaz de Mera Escuderos anotó en el acta que Valverde «se dirigió a mí con aplausos tras ser expulsado» y el Comité decidió que, además de los dos partidos anteriores, también debían caerle otros dos en base al artículo 124 del código disciplinario. Esta norma dice lo siguiente: «Dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes». Si uno vuelve a repasar las tres actas mencionadas anteriormente puede distinguir que Sarabia fue expulsado por «salir del área gritando y protestando»; Valverde por «protestar de forma ostensible» y después «aplaudir» la decisión del colegiado; y finalmente Flick por «aplaudir» primero y realizar «un gesto en señal de desaprobación» después.