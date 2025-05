Valverde prioriza el orden y la solidez ante la falta de frescura en ataque

Igor Barcia Lunes, 5 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

El Athletic ha alcanzado el último mes de competición con tal carga de partidos y minutos que a Ernesto Valverde no le queda otro remedio que mover sus piezas para mantener a su equipo lo más fresco posible. En el Reale Arena, el técnico realizó hasta seis cambios respecto al partido del jueves con el United y el once titular ya auguraba un derbi de mucha pelea y poco brillo en el juego.

El Athletic buscó siempre la intensidad como vía para desactivar a la Real Sociedad y Valverde priorizó esa faceta en detrimento de mayores alegrías ofensivas que pudieran ser aprovechadas por el rival a la contra. Sus cambios en la segunda parte insistieron en ese camino, terminando el Athletic el derbi con un equipo muy físico pero con muy pocos argumentos ofensivos para asaltar la casa del equipo donostiarra. «Veníamos de una semana ajetreada, con mucho esfuerzo, y sabemos cómo son estos derbis. Ellos no nos iban a dejar jugar y nosotros íbamos a impedir sus salida», resumió Valverde para dar por bueno el empate y la portería a cero.

Dos de los jugadores fundamentales en este Athletic no pudieron estar en el Reale Arena por lesión y eso apagó un poco más las luces rojiblancas a la hora de atacar. Berenguer y Unai Gómez coincidieron en el once para ocupar las posiciones de Nico Willians y Oihan Sancet, pero está claro que no es lo mismo. Los titulares aportaron muchísimo trabajo a la hora de presionar arriba y no dejar respirar a la Real, en especial en la primera parte del derbi, pero no tienen esa calidad que atesoran los dos futbolistas más desequilibrantes de la plantilla. El Athletic vuelve a echar de menos los controles, las salidas con el balón, las rupturas por dentro y los goles de Sancet, mientras que el equipo quedó huérfano de los intentos de desborde de Nico Williams por la banda izquierda. Habrá que ver si sus problemas de pubalgia le permiten estar el jueves en Old Trafford porque perder a los dos a la vez es demasiado para un Athletic ya fatigado en este tramo final de temporada.

Con Lekue y Gorosabel muy entonados por las bandas para cerrar a Kubo y Sergio Gómez, y Vivián y Paredes impidiendo que Oyarzabal apareciera por el área, el Athletic ya tuvo mucho camino hecho a la hora de desactivar el juego de ataque de la Real Sociedad, muy plano durante buena parte del encuentro. Por delante Prados y Galarreta se dedicaron a presionar a los medios donostiarras, en especial a un Brais Méndez que apenas tuvo oportunides de crear juego, más allá de un cabezazo dentro del área que obligó a intervenir con acierto a Simón.

4 goles ha encajado el Athletic en los últimos nueve encuentros de Liga

La aportación de Unai Gómez, Berenguer, Iñaki Williams y Guruzeta presionando muy arriba permitió al Athletic vivir muy cómodo a nivel defensivo durante toda la primera parte. ¿El precio? Que los rojiblancos siempre vieron muy lejos a Remiro. De hecho, ni obligaron a poner a prueba al guardameta de Cascante en 45 minutos donde el espectáculo fue muy pobre para los aficionados.

6 tantos ha marcado el equipo rojiblanco en los mismos partidos, 3 de ellos al Rayo

El inicio de la segunda parte presentó a una Real que quería jugar a otra cosa, con más velocidad en ataque, y eso evidenció que algunos de los jugadores rojiblancos comenzaban a tener problemas para mantener el nivel de trabajo realizado hasta ese momento. Por eso Valverde no dudó en hacer un triple cambio a la hora de encuentro para recomponer al Athletic y volver a equilibrarlo a nivel físico. Sacó al campo a Djaló, Maroan y Jauregizar y retiró a Iñaki Williams, Guruzeta y Ruiz de Galarreta. La presencia de Maroan permitió a los rojiblancos estirarse un poco más, simplemente por la movilidad que aporta el ex del Barakaldo, porque Guruzeta sigue con su vía crucis particular en busca de la confianza perdida de cara al gol.

8 derbis seguidos sin ganar en Anoeta acumula el Athletic, con 5 derrotas y 3 empates

Todavía le quedaban a Ernesto Valverde dos cambios para realizar y los gastó para retirar a dos de sus jugadores que más trabajaron en el Reale Arena, Beñat Prados y Unai Gómez, ambos ya fundidos por el esfuerzo. Al campo salieron Vesga y Adama, lo que llevó al Athletic a finalizar el partido con Gorosabel, Paredes, Vivián, Lekue, Vesga, Jauregizar y Adama en el campo. Tocaba cerrar el partido y minimizar riesgos en la recta final del derbi. El punto, visto lo visto, sabía bien.