La despedida de los hinchas a los rojiblancos con la mirada en Manchester: «Sí se puede»

En torno a 500 hinchas del Athletic acudieron a la zona reservada para los hinchas rojiblancos en Anoeta a animar a los suyos. Se les ... escuchó en un estadio que ha vivido un gran ambiente y que ha citado a 38.000 espectadores. Los jugadores se acercaron a agradecer el apoyo al concluir el encuentro. Y se han encontrado con que la primera reacción que han encontrado allí ha sido un cántico con la mirada puesta el jueves en Manchester: «Sí se puede».

Ernesto Valverde se refirió a las opciones de su equipo para la vuelta. «El fútbol es imprevisible. Le dices al entrenador del United después de los primeros 30 minutos que se va al descanso con 0-3 y no se lo cree. Ni ellos, ni nosotros ni nadie que estaba en el campo. Pero es cierto que cometimos algún error de bulto en dos minutos. No sabemos lo que puede ocurrir allí. Sabemos que es muy difícil, que es complicado, pero lo que no podemos perdonarnos es no intentarlo», advirtió el entrenador.

El vestuario rojiblanco da por bueno el empate. «El punto de hoy es bueno. No perder era importante para mantener ese colchón con los de atrás», indicó Lekue. «Estamos muy mentalizados. Sinceramente, creemos que podemos», zanjó el lateral.