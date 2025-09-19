Valverde: «La Champions es un premio, pero la Liga es la que manda»

El Athletic visita este sábado Mestalla (21.00 horas) con la necesidad de romper una dinámica negativa. Tras las derrotas en casa ante Alavés y ... Arsenal, los rojiblancos afrontan un duelo exigente frente a un Valencia que, pese a caer de forma contundente en el Johan Cruyff (6-0), ha demostrado ser un rival incómodo. Ernesto Valverde ha comparecido en Lezama este viernes y ha dejado un mensaje claro: «Nuestro primer objetivo y el más importante es obtener la puntuación en Liga que queremos. Es la competición que te dice dónde estás. La Champions es un premio, pero la Liga es la que manda». Además, ha recordado que la hoja de ruta del club se construye desde el pragmatismo: «De los 20 equipos en Primera, casi todos tienen como objetivo llegar a los 42 puntos. Cuanto antes lo logremos, mejor».

El gran debe del Athletic en los últimos partidos es evidente. Dos encuentros seguidos sin marcar, algo que no ocurría desde abril de 2023. El técnico lo reconoció con autocrítica: «Contra el Alavés no estuvimos bien, sobre todo a nivel ofensivo. No generamos lo suficiente». El choque europeo contra el Arsenal dejó mejores sensaciones, pese al 0-2 en San Mamés, y Valverde quiso rescatar lo positivo: «A pesar de la derrota, nos fuimos contentos por cómo jugamos. Pero es cierto que estamos teniendo dificultades para hacer gol».

En ese escenario, Iñaki Williams vuelve a ser una pieza clave. Aunque sin acierto en los últimos partidos, el técnico ha salido en su defensa: «Le vi muy bien contra el Arsenal. Nos aporta muchas cosas más allá del gol. Ya marcará, igual que lo harán otros compañeros».

Incógnita Laporte

Aymeric Laporte vuelve a ser el gran interrogante de la previa. El central de Agen todavía no ha tenido minutos desde su regreso, pero su nombre suena con cierta fuerza para entrar en convocatoria. Valverde no quiso dar pistas, aunque dejó abierta una rendija a posibles sorpresas de cara al partido de mañana: «Vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Va cumpliendo plazos poco a poco y en algún momento tendrá que entrar, aunque apenas haya trabajado con el grupo». En el club prefieren ser prudentes con el jugador, pero Mestalla podría convertirse en el escenario de su esperado reencuentro con la Liga.

Nico Williams, por su parte, sigue sin estar disponible, algo que el vestuario nota: «Nos gustaría contar con él antes del parón. Lo echamos de menos, es un jugador importante que desequilibra mucho al rival». Sobre la posibilidad de hacer rotaciones, el técnico se limitó a decir: «Ya lo veremos. Dependerá de como se recuperen en el entrenamiento».

Los vizcaínos no lo tendrán sencillo en Mestalla. Lo advertía Valverde: «Siempre es complicado jugar contra ellos. El año pasado tuvieron un comienzo difícil, pero sabemos de su potencial». El duelo tendrá un componente emocional con el reencuentro de los rojiblancos con Julen Agirrezabala, que este verano cambió Bilbao por Valencia en forma de cesión: «Le conocemos y él nos conoce. Le deseamos lo mejor, aunque será extraño tenerle enfrente», comentaba el de Viandar de la Vera, que también recalcaba la exigencia del calendario de los rojiblancos: «Tenemos tres partidos de Liga esta semana, muy complicados. Son puntos que están ahí y queremos cogerlos».