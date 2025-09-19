El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8 hacia Cantabria por un choque entre seis vehículos en Muskiz
Ernesto Valverde durante un entrenamiento Ignacio Perez

Valverde: «La Champions es un premio, pero la Liga es la que manda»

El técnico rojiblanco no descarta a Laporte para el partido de mañana y busca que el Athletic recupere pegada ante un Valencia siempre incómodo

Aitor Echevarría

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:08

El Athletic visita este sábado Mestalla (21.00 horas) con la necesidad de romper una dinámica negativa. Tras las derrotas en casa ante Alavés y ... Arsenal, los rojiblancos afrontan un duelo exigente frente a un Valencia que, pese a caer de forma contundente en el Johan Cruyff (6-0), ha demostrado ser un rival incómodo. Ernesto Valverde ha comparecido en Lezama este viernes y ha dejado un mensaje claro: «Nuestro primer objetivo y el más importante es obtener la puntuación en Liga que queremos. Es la competición que te dice dónde estás. La Champions es un premio, pero la Liga es la que manda». Además, ha recordado que la hoja de ruta del club se construye desde el pragmatismo: «De los 20 equipos en Primera, casi todos tienen como objetivo llegar a los 42 puntos. Cuanto antes lo logremos, mejor».

