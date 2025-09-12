Valverde: «Con Laporte queremos ir rápido, pero sin precipitarnos»

Julen Ensunza Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:27 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

Aymeric Laporte se ha puesto manos a la obra desde el primer momento para alcanzar el tono físico necesario que le permita jugar de nuevo con la camiseta del Athletic siete años y medio después de salir rumbo a Manchester. No hay tiempo que perder a la vista de la precaria situación en la que se encuentra el eje de la defensa rojiblanca, con solo dos jugadores específicos -Paredes y Vivián- debido a la sanción por dopaje de Yeray y a la lesión de rodilla de Unai Egiluz. Pero el cuerpo técnico rojiblanco tiene claro que debe ir con tiento con el de Agen, que lleva sin jugar desde el pasado mes de abril y no ha realizado una pretemporada al uso con su anterior equipo el Al-Nassr.

«Queremos ir rápido, pero sin precipitarnos», aseguró este viernes Ernesto Valverde en la habitual rueda de prensa previa al choque de este sábado en San Mamés. El francés ha realizado esta mañana una parte del entrenamiento con sus compañeros para «testarle a ver cómo estaba», pero todavía «hay que darle un margen para que se vaya integrando al equipo». De hecho, mañana volverá a entrenar en solitario en la factoría rojiblanca después de que sus compañeros le recibieran con aplausos en el campo de entrenamiento tras una breve charla de Valverde al equipo.

Laporte lleva sin jugar desde abril y su pretemporada ha sido muy deficiente porque el Al-Nassr no fue citado para realizar el primer stage y luego le reclutó para el último tramo de ese periodo que el equipo saudí realizó en Portugal. Las previsiones con las que se trabaja en Lezama son que pueda entrar progresivamente en el equipo en un plazo de un par de semanas.

Laporte no está en la convocotoria contra el Valencia

De hecho, no ha entrado en la convocatoria facilitada por Ernesto Valverde para enfrentarse al cuadro babazorro este sábado, pero sí podría hacerlo la próxima jornada ante el Valencia en Mestalla para que entre en dinámica de grupo. El Athletic, tal y como ha anunciado este viernes Txingurri, desconoce si podrá contar con el jugador para la liguilla de la Champions, ya que no pudo incluirlo en la lista de 25 jugadores que presentó el club a la UEFA al no tener el ok de la FIFA sobre su fichaje. Ibaigane trabaja para que el máximo estamento del fútbol europeo haga una excepción como ha hecho la FIFA.

El Athletic ha diseñado un plan específico para que el jugador se ponga en forma lo antes posible. La idea es que compagine trabajo conjunto con el resto de compañeros con sesiones individualizadas con miras a que vaya cogiendo ritmo y el fondo que le permita soportar las cargas. El de Agen ha entrenado por su cuenta, pero lógicamente no es lo mismo. «Tenemos que empezar no desde cero, pero sí prepararle para la competición, teniendo en cuenta que todo va lanzado porque estamos ya compitiendo. Es como un jugador que se reincorpora después de meses lesionado», explicó Valverde, que apuesta por una integración paulatina con el equipo.

«Es un fichaje importante»

«No queremos que pase mucho tiempo, pero tampoco que tenga problemas al incorporarse», concluyó. El club tiene muchas esperanzas puestas en Laporte, por el que ha desembolsado 10 millones de euros. Desde el primer momento ha tenido claro que era el jugador que podía subir el nivel del equipo en defensa. «Es un fichaje importante, un jugador de talla internacional. Lo ha demostrado aquí, en el City y en la selección. Tiene una gran implicación con el Athletic y esperamos mucho con él. Lo tuve aquí cuatro años, sé el potencial que tiene y esperamos muchísimo de él», recalcó el de Viandar de la Vera. Respecto a la sanción de diez meses a Yeray por parte de la UEFA por su positivo en el partido ante el United de la pasada Europa League, el técnico rojiblanco reconoció que «siempre espero que las sanciones sean menores. Es una lástima para nosotros no poder contar con él».