Unai Simón defiende a Iñigo Martínez: «Me parece una falta de respeto»

«Una falta de respeto». Es lo que le parece a Unai Simón las acusaciones sobre la presunta falta de compromiso de Iñigo Martínez con la selección. Durante su comparecencia de prensa como guardameta de la Roja por los cuartos de la Nations League ante Países Bajos, el jugador del Athletic fue preguntado sobre las dudas de varios periodistas sobre el hecho de que Iñigo Martínez quisiera regresar con el combinado nacional. Y el guardameta no dudó en defender con uñas y dientes a su excompañero ante estas sospechas propagadas por varios medios de comunicación de Madrid.

«No he hablado con él. Me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si hay un comunicado diciendo que está lesionado, un parte médico, me parece una falta de respeto no hacerle caso al jugador y además poner en evidencia a los médicos del Barcelona», señaló Simón. «Estoy seguro de que Iñigo tenía muchas ganas de venir aquí y no ha venido por la lesión que tiene. Lo que se diga me parece una falta de respeto para un compañero de vestuario en España y en el Athletic. No se merece esto que se habla de él», añadió el portero.

Iñigo Martínez se perderá los cuartos de final de la Nations League que enfrentará a la selección española ante Países Bajos. El central del Barça acabó el partido ante el Atlético de Madrid con molestias y su club comunicó ayer que padecía una parameniscitis interna de la rodilla derecha y que «hará tratamiento en Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos». Luis de la Fuente optó por convocar en su lugar al jovencísimo Huijsen, que está siendo una de las grandes sorpresas en el Bournemouth de Iraola.

Sin embargo, desde varios medios de la capital aseguraron que en la Federación española dudaban de que el central quisiese estar presente en la concentración. En la Cope el periodista Roberto Morales aseguró que «hay un sentimiento instalado en la RFEF de que Iñigo Martínez no quería volver a ser convocado». Y en la misma línea se mostró Juanfe Sánz en 'El Chiringuito': «En algunos miembros de la RFEF había dudas de las ganas de ir de Iñigo Martínez».