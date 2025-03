Simón se niega a contestar al periodista que le llamó «marciano» en la Eurocopa

Alain Mateos Martes, 18 de marzo 2025, 13:03 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

Momento de mucha tensión el que se ha vivido este martes en la sala de prensa de Las Rozas cuando Unai Simón se ha negado a responder la pregunta del periodista de Onda Cero, Fernando Burgos. El redactor, que cubre habitualmente la información del Real Madrid y la selección española, le preguntaba por el posible fichaje de Alkorta como director deportivo de la Federación cuando el guardameta del Athletic le ha recordado lo sucedido el año pasado en la Eurocopa. «Fernando, con todos los respetos, después de lo que pasó entre nosotros no te voy a responder», le ha contestado con el rostro muy serio. El periodista le ha dicho posteriormente algo inapreciable para el micrófono y Simón le ha insistido en que es una la decisión tomada «por mi parte, no por la selección».

Lo que sucedió el año pasado en plena Eurocopa fue supuestamente un malentendido. Burgos alabó la victoria de la selección española ante Alemania en los cuartos de final, pero atacó a los teutones porque consideraba que habían practicado un fútbol con «una suciedad terrible». Aquel adjetivo le llamó tanto la atención a Simón, que en un principio hasta dudó si se refería a ellos o a los alemanes. Aun así, ni siquiera comprendió por qué el periodista utilizaba ese término contra la selección capitaneada por Toni Kroos, que se jugó la expulsión durante el partido, y se lo trató de explicar: «Mira, no lo creo. Toni Kroos cae al suelo porque está lesionado y nosotros no paramos el juego, y más adelante nosotros tiramos el balón fuera porque Nacho está lesionado y Toni nos la devuelve. Eso es un ejemplo de lo que es Toni y Alemania. Son palabras muy duras, y el partido ha sido precioso».

Peor que esto es lo que le dice Fernando Burgos de Unai Simón cuando ya no está delante de él: “Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente. Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo” https://t.co/4PVuGHVUxp pic.twitter.com/WVQm8KjrmQ — Jesus (@JesusMalaga) July 6, 2024

Aquel encontronazo tuvo un segundo capítulo, pero sin el jugador del Athletic presente. Fernando Burgos, que estaba muy enfadado por lo que había sucedido con Simón, explotó en directo durante una conexión en Onda Cero. «Es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente. Es lamentable, patético, que no venga más por aquí que no quiero ni verlo», afirmó. Aquel mensaje no tardó en viralizarse en las redes sociales y hoy portero y periodista se han reencontrado en la sala de prensa, en la que es la primera convocatoria del rojiblanco tras su lesión.

El encontronazo con Simón no es el primer momento de tensión de Burgos con otro futbolista. Ya le ocurrió cuando Laporte fue nacionalizado y le preguntó en rueda de prensa si se sentía plenamente español. El internacional respondió de manera elegante: «Estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, ganar todo tipo de competición. Voy a dar el máximo de mí para ganar y creo que eso es lo importante. Nadie tiene que dudar que lo voy a dar todo por esta selección». Burgos, en cambio, no entendió por qué generó tanta polémica su pregunta y así lo manifestó en una conexión en su cadena: «Le he hecho una pregunta a Laporte que había que hacerle, y lo he hecho de una forma educada».

Aunque el momento más sonado de Fernando Burgos se produjo hace una década, cuando protagonizó una sonada polémica con el también periodista Siro López, que terminó con pelea incluida. Fue en la época en la que el madridismo se había roto en torno a dos figuras: Jose Mourinho e Iker Casillas. Pues bien, López defendía al primero y acusó a Burgos de beneficiarse de una presunta amistad con Iker Casillas que le habría permitido obtener filtraciones del vestuario del Bernabéu.

El cruce de golpes dialécticos era tal que en un acto benéfico en mayo de 2013, rodeados de niños, acabaron a golpes y López terminó con el ojo dañado. Más tarde, acabaron en el juzgado por unos insultos de Burgos a López, por lo que el actual periodista de Onda Cero fue condenado. Hace varios años, también tuvo un cruce de declaraciones con Dani Sanabre en 'El Golazo' de Gol a cuenta de Vinicius; es más, Manolo Lama se vio obligado a cortar la conexión con ellos.

Fernando Burgos llegó a Onda Cero hace más de quince años y actualmente es uno de los rostros más conocidos de la emisora. Antes, trabajó en Telemadrid, donde entró en 1990. Estuvo más de 20 años, hasta que en septiembre de 2010, poco después de que España ganara el Mundial, cuando se marchó a Onda Cero.