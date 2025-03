«Hay un sentimiento instalado en la RFEF de que Iñigo Martínez no quería ser convocado con la selección»

A. Mateos Martes, 18 de marzo 2025, 12:07 | Actualizado 12:30h. Comenta Compartir

Iñigo Martínez se perderá los cuartos de final de la Nations League que enfrentará a la selección española ante Países Bajos. El central del Barça acabó el partido ante el Atlético de Madrid con molestias y su club comunicó ayer que padecía una parameniscitis interna de la rodilla derecha y que «hará tratamiento en Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos». Luis de la Fuente optó por convocar en su lugar al jovencísimo Huijsen, que está siendo una de las grandes sorpresas en el Bournemouth de Iraola.

Sin embargo, desde varios medios de la capital aseguran que en la Federación española dudan de que el central quisiese estar presente en la concentración. En la Cope el periodista Roberto Morales aseguró que «hay un sentimiento instalado en la RFEF de que Iñigo Martínez no quería volver a ser convocado». Y en la misma línea se muestra Juanfe Sánz en 'El Chiringuito': «En algunos miembros de la RFEF había dudas de las ganas de ir de Iñigo Martínez».

No es la primera vez que se da una polémica similar por este tipo de ausencias en las selecciones y no será la última, pues cada vez que un futbolista sufre molestias se opta por la precaución de no convocarlo. Tampoco es la primera vez que el protagonista de esta historia es Iñigo Martínez. El de Ondarroa rechazó estar en la lista de Luis Enrique durante la Eurocopa celebrada en 2021 por no estar al «100% ni física ni mentalmente». Emitió un comunicado para anunciar que necesitaba «parar» y «dar un paso al lado para desconectar y recargar pilas».

La ausencia de ahora de Iñigo también se produce a final de temporada y cuando el Barça afronta un calendario muy complejo. Nada más concluir el parón deberá disputar el partido liguero aplazado ante Osasuna y la vuelta de las semifinales de Copa en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Y después vendrán los cuartos de la Champions y unas hipotéticas semifinales... y mientras la Liga no para y entra en su fase decisiva.

El calendario, del que clubes y futbolistas se quejan cada vez con más impetú, es demoledor en este aspecto. Los organismos internacionales han aumentado el número de partidos por temporada y han sustituido los amistosos de toda la vida por nuevas competiciones como la Nations League o el Mundial de Clubes de verano. Se juega dos veces por semana y los clubes miman lo máximo posible a sus futbolistas, especialmente en estos meses de la temporada.