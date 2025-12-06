Simeone rectifica en San Mamés: adiós al «Bilbao» y ahora sí dice Athletic El entrenador del Atlético de Madrid molestaba a muchos hinchas rojiblancos por la forma con la que se refería a su equipo

Diego Pablo Simeone se presentó en San Mamés con ganas de cerrar heridas con ese importante sector de la afición del Athletic que le reprocha que llame «el Bilbao» a su equipo. El técnico del Atlético de Madrid, preguntado antes del partido en Movistar, se refirió al conjunto bilbaíno como «Athletic», toda una novedad viniendo de su boca. «Sabemos la cultura de este rival, sabemos el Athletic cómo juega. Empezará fuerte porque su cultura es siempre competir», afirmó con su habitual contundencia.

Hay un sector de la afición rojiblanca que mantiene una áspera disputa con el Cholo, marcado por aquel pisotón con los tacos sobre Julen Guerrero, una acción que nunca fue acompañada de disculpa pública.

Además, hace casi dos años, en una serie de encuentros encadenados entre Athletic y Atlético en Liga y Copa, Simeone incendió a la hinchada rojiblanca al referirse repetidamente al club bilbaíno como «el Bilbao», una denominación que molesta profundamente a la afición por su carga despectiva y por ignorar el nombre histórico del club.

En su rueda de Prensa de la víspera no utilizó el término «el Bilbao», pero tampoco el Athletic. Y eso que le invitaron a ello... como cuando le preguntaron por cómo afrontaba el partido ante el Athletic en San Mamés. «Ellos crean muy buenas situaciones de juego y trataremos de enfrentarlas de la mejor manera», dijo.

