¿El VAR perjudicó al Athletic?: «El segundo gol de la Roma es fuera de juego»

Al concluir el partido del Olímpico de Roma hubo quejas en el Athletic por el rigor del árbitro con las tarjetas. Sin embargo, ... nadie en el equipo rojiblanco se refirió al segundo gol de los italianos, que llegó en el minuto 93.01, un segundo por encima de los tres de añadido. Y ahora se sabe que pudo ser ilegal.

El VAR se detuvo a chequear la jugada, pero tras un minuto de incertidumbre decretó que era gol. Hay serias dudas. La cuenta de X 'Archivo VAR', con 192.000 seguidores y que analiza las decisiones arbitrales con técnicas muy precisas, no tiene dudas. «Gravísimo error del VAR en el Roma-Athletic», asegura. Esta cuenta confirma, a través de la comprobación hecha a través de un ordenador, que el goleador «Shomurodov está por delante del último defensor en el inicio de la acción del segundo gol de la Roma». Por tanto, concluye, «es fuera de juego».

El error se explica porque el VAR se equivocó con el fotograma escogido. Si hubiera aportado la imagen exacta en la que se golpea el balón a la máquina que detecta los fueras de juego semiautomáticos, la decisión probablemente habría sido otra. Esta imagen sí la rescata 'Archivo VAR', y se observa que el hombro derecho del delantero romano, y muy probablemente su pie izquierdo -este no se aprecia-, están en posición incorrecta.

🚨💥 Gravísimo error del VAR en el Roma - Athletic Club.



👉🏻 Shamurodov está por delante del último defensor en el inicio de la acción del segundo gol de la Roma.



❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ Al no observar el pie del delantero, se baja la vertical desde el hombro. pic.twitter.com/EigpmUXVwd — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 6, 2025

El Athletic se quejó del árbitro al acabar el partido, aunque lo hizo por las tarjetas. El suizo Sandro Scharer no tuvo la misma vara de medir para los dos equipos. Los rojiblancos se llevaron cuatro amonestaciones. En la primera parte las vieron Yeray, Jauregizar y Maroan. El central vio una segunda en el minuto 86. La Roma sólo sufrió la de Shomudorov en el 72. Además de que recibieron tres tarjetas más, una doble amonestación incluida, al ser tan tempraneras condicionaron a los rojiblancos.

Mancini hizo dos duras entradas a Maroan que quedaron sin castigo y dejaron la impresión de que el listón estaba alto para las tarjetas, pero las dos primeras faltas un tanto contundentes del Athletic se tradujeron en sendas amarillas, lo que desconcertó a los rojiblancos.

Ernesto Valverde, muy serio ante los periodistas, no estaba nada contento con lo sucedido. «Prefiero no hablar demasiado del árbitro. Nos hemos cargado de tarjetas amarillas demasiado pronto. Había un gran ambiente favorable a su equipo. El árbitro ha estado más ligero con nosotros con las tarjetas. Es lo que hay. No voy a decir demasiado», precisó el entrenador del Athletic.

Óscar de Marcos también se quejó. «En esas dos primeras jugadas a Maroan parecía que el listón de las tarjetas iba a ser más alto, pero no fue así», lamentó el capitán del Athletic.