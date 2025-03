La queja de Valverde: «El árbitro ha estado más ligero con nosotros con las tarjetas»

El arbitraje se ha convertido en una de las cuestiones que han molestado al Athletic en Roma. El suizo Sandro Scharer no tuvo la misma ... vara de medir para los dos equipos.

Los rojiblancos se llevaron cuatro tarjetas. En la primera parte las vieron Yeray, Jauregizar y Maroan. El central vio una segunda en el 86. La Roma sólo se llevó la de Shomorovov en el 72. Además de que fueron más, el ser tan tempraneras condicionaron a los rojiblancos.

Mancini llevó a cabo dos duras entradas a Maroan que quedaron sin castigo y dejaron la impresión de que el listón estaba alto para las tarjetas, pero las dos primeras entradas un tanto contundentes del Athletic fueron amarillas, lo que desconcertó a los rojiblancos.

Ernesto Valverde y el partido de Maroan:



"Se ha peleado con los centrales, que son experimentados. El árbitro le ha sancionado con una tarjeta increíblemente... Pero bueno, él también tiene que aprender".#UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dwTWTuycor — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 6, 2025

Ernesto Valverde, muy serio ante los periodistas, no estaba nada contento por lo sucedido. «Prefieron no hablar demasiado del árbitro. Nos hemos cargado de tarjetas amarillas demasiado pronto. Había un gran ambiente favorable a su equipo. El árbitro ha estado más ligero con nosotros con las tarjetas. Es lo que hay. No voy a decir demasiado», indicó el entrenador del Athletic.

Óscar de Marcos también se quejó de las tarjetas. «En esas dos primeras jugadas a Maroan parecía que el listón de las tarjetas iba a ser más alto, pero no fue así», lamentó el capitán del Athletic.

«Ha sido un partido igualado, como el de septiembre. Se ha decidido al final por ese gol y por la expulsión que hemos sufrido. Un empate habría sido lo lógico», resumió el entrenador.