Robert Navarro quiere ser más que un revulsivo

Sólo hay dos futbolistas del Athletic a estas alturas de la temporada que rompen la estadística al haber marcado más de un gol en los doce partidos disputados hasta la fecha. Uno es Guruzeta, que ya ha hecho tres en Champions. El otro, Robert Navarro, el único jugador rojiblanco que se ha estrenado tanto en la competición continental como en la Liga. Fichado este curso del Mallorca, el barcelonés no pudo tener mejor estreno con el equipo bilbaíno. Debutó en la primera jornada frente al Sevilla y logró una diana decisiva gracias a una asistencia de Nico Williams. No había vuelto a ver portería desde entonces. Pero el miércoles, precisamente como recambio en el minuto 65 de un desacertado extremo internacional, se sacó de la chistera un magnífico disparo que supuso el segundo tanto del equipo de Ernesto Valverde, el que abrió la senda de la victoria para mantener la esperanza en Europa.

El técnico de Viandar de la Vera avaló su contratación porque entiende que la versatilidad de Navarro supone un plus para el grupo. El futbolista con pasado en La Masía puede jugar en ambas bandas y también por dentro, como enganche entre el centro del campo y el ataque. Valverde considera que sus movimientos son muy interesantes cuando el Athletic se enfrenta a rivales que tienden a cerrarse. Mañana llega el Getafe, una escuadra muy experimentada en las claves del cerrojo. Sus líneas defensivas son siempre férreas y los espacios entre ellas casi inexistentes. Y es precisamente en este hábitat hostil en el que Navarro sabe moverse para buscar sitio donde no lo hay. Con Iñaki Williams lesionado, no sería descartable que fuera de la partida ante los madrileños.

Nunca se esconde

Robert Navarro ya demostró sus virtudes en pretemporada. Una de ellas es que siempre lo intenta y nunca se esconde, incluso aunque el escenario en el terreno de juego sea complicado. Sin embargo, sí tiene un debe que le ha impedido derribar la puerta del todo. Como revulsivo su rendimiento suele ser alto. No ocurre lo mismo sin embargo cuando Valverde le pone como titular. Da la sensación de que necesita que los partidos hayan entrado en una fase de maduración para sentirse cómodo y dar lo mejor de sí.