El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
San Mamés, durante uno de los partidos de la Europa League del pasado curso. Manu Cecilio
Empieza la Champions

El reencuentro más esperado del Athletic

Once años después, los rojiblancos vuelven a disfrutar de la Champions, la gran aventura del fútbol europeo

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:20

Han pasado once años, pero seguro que muchos aficionados del Athletic recuerdan bien cómo sonó en el nuevo San Mamés el himno de la Champions, ... esas vibrantes notas que Händel escribió en 1727 para la coronación de Jorge II de Gran Bretaña y que ahora son la música que asociamos a los grandes duelos entre la aristocracia del fútbol europeo. Fue el 27 de octubre de 2014, un gran día para los rojiblancos con aquella remontada fulminante ante el Nápoles, en apenas catorce minutos explosivos con Aduriz como agente detonante. Lo cierto es que la máxima competición continental no deparó más alegrías que aquélla –el equipo de Valverde quedó fuera en la cuarta jornada tras perder ante el Oporto y tuvo que jugar la Europa League–, pero el himno quedó grabado, como una bella esperanza de futuro, en muchas memorias athleticzales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  3. 3 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel Premier Tech
  8. 8

    Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel
  9. 9

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  10. 10

    Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El reencuentro más esperado del Athletic

El reencuentro más esperado del Athletic