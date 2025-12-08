El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Gómez besa en la cabeza al término del partido a Berenguer, autor del tanto que sirvió para batir al Atlético. Ignacio Pérez

Razones para creer en el despegue del Athletic

La victoria del sábado puede ser un punto de inflexión porque el equipo de Valverde demostró que ni está tieso físicamente ni se le ha olvidado jugar

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 8 de diciembre 2025, 04:15

Es curioso cómo puede cambiar un equipo en apenas tres días; en el caso del Athletic, los que transcurrieron entre su partido del miércoles contra ... el Real Madrid y el del sábado ante el Atlético. La diferencia fue tan grande que se podría hablar de dos equipos distintos, incluso antitéticos. De uno lúgubre y sin confianza a otro exultante y seguro de sí mismo. Es cierto que el nivel del rival también fue muy diferente, pero aun así la transformación del equipo de Valverde resultó espectacular. Lo fue hasta el punto de que nos obliga a reflexionar con una cierta profundidad sobre lo que le viene ocurriendo al equipo en los tres últimos meses, saldados con unas cifras desoladoras: 10 derrotas, 3 empates y 5 victorias en 18 partidos, con 13 goles a favor y justo el doble, 26, en contra.

