La pregunta más surrealista a Valverde: «¿Les ha dicho a sus jugadores que van a meter 9-0 al Qarabag?»

Ernesto Valverde lleva 939 partidos como entrenador profesional. En la rueda de prensa previa al Athletic-Qarabag de este miércoles (18.45 horas), ha recibido ... la que probablemente sea la pregunta más surrealista de su carrera. «Circula en medios de Azerbayán que usted ha dicho a sus jugadores que les van a meter nueve goles al Qarabag. ¿Es así?»

Valverde es un entrenador acostumbrado a mostrarse muy sereno sus comparecencias ante los medios, pero esta vez alucinaba y sonreía incrédulo mientras escuchaba por el traductor lo que le planteaba el periodista azerí, el único de su país en la sala de prensa. «Esta es buenísima, de las mejores que me han hecho», ha ironizado.

«No sé qué responderle. ¿Si imagina que hay un entrenador que dijera eso a sus jugadores? Se cae por su propio peso. No sé como es la prensa de Azerbayán, pero no tengo palabras. No sé qué decirle. Me ha preguntado si les he dicho a los jugadores que íbamos a meter 9-0. No tengo palabras. Una barbaridad», indicó.

🎙️ Ernesto Valverde, en la previa del #AthleticQarabag:



"Les respetamos mucho, ellos van los primeros y nosotros los últimos"



"Es nuestra oportunidad de empezar a sumar en la @ChampionsLeague"#UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/0uv5LkbPx2 — Athletic Club (@AthleticClub) October 21, 2025

El mismo periodista aprovechó su intervención para saber qué opinaba del Qarabag. «Es un equipo que tiene seis puntos por merecimientos propios -ha ganado los dos duelos disputados hasta el momento- y lo valoramos como lo que es, uno de los líderes. Si podemos ganar 1-0 nos vale. Eso que se dice que he dicho a mis jugadores que les vamos a meter nueve es una barbaridad».

El entrenador rojiblanco ha pedido a su equipo «centrarse en el juego, con y sin balón, aunque haya un componente aleatorio». Y ha advertido que el equipo azerí juega «liberado, tiene juego, con futbolistas importantes en el medio y arriba para jugar bien. Tenemos que tener mucho cuidado. Se despliega bien, es campeón de su país y sabe lo que es jugar con la presión por ganar».