El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La pregunta más surrealista a Valverde: «¿Les ha dicho a sus jugadores que van a meter 9-0 al Qarabag?»

La pregunta más surrealista a Valverde: «¿Les ha dicho a sus jugadores que van a meter 9-0 al Qarabag?»

«Es buenísima, de las mejores que me han hecho», ha ironizado el entrenador del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 21 de octubre 2025, 14:56

Comenta

Ernesto Valverde lleva 939 partidos como entrenador profesional. En la rueda de prensa previa al Athletic-Qarabag de este miércoles (18.45 horas), ha recibido ... la que probablemente sea la pregunta más surrealista de su carrera. «Circula en medios de Azerbayán que usted ha dicho a sus jugadores que les van a meter nueve goles al Qarabag. ¿Es así?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  6. 6

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  7. 7 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  8. 8

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  9. 9

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  10. 10 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La pregunta más surrealista a Valverde: «¿Les ha dicho a sus jugadores que van a meter 9-0 al Qarabag?»