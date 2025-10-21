El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los encendidos elogios del entrenador del Qarabag al Athletic y San Mamés

«El rival es un grande» y el «estadio es precioso», destaca Gurban Gurbanov

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 21 de octubre 2025, 19:27

Gurban Gurbanov, el entrenador del Qarabag, no se engaña por llegar a San Mamés con dos triunfos en la Liga de Campeones en contraposición a las dos derrotas de su rival. «El Athletic es un grande, está al nivel de nuestros rivales en Champions», como Chelsea, Nápoles, Ajax o Liverpool, con los que aún tiene que jugar, ha advertido el técnico azerí. «Tenemos que tener los pies en el suelo», ha añadido cuando los periodistas de su país le han preguntado si ha echado cuentas de los puntos que necesita para superar la fase Liga, esto es, quedar entre los 24 primeros.

El Qarabag llegó a última hora de la tarde del lunes a Bilbao. En la tarde de este martes se presentó en San Mamés a entrenar. El técnico dijo estar encantado. «Es un campo precioso y sabemos que el apoyo que tienen de sus aficionados es increíble. Mis jugadores tienen que salir con ganas y sin miedo a equivocarse a pesar de jugar en este tipo de escenarios», ha reclamado.

Ernesto Valverde ha avisado del potencial de los azerís al destacar que «ellos son los primeros y nosotros los últimos». «Agradezco sus elogios. Que un equipo como el Athletic se prepare con tanta intensidad para jugar con nosotros es un orgullo», ha destacado el técnico, desde 2008 al frente del equipo y con trece participaciones seguidas en competiciones europeas.

El técnico de los visitantes ha puesto en valor los puntos fuertes del Athletic. «Es un equipo muy dinámico que lleva con mucha velocidad la pelota al área rival y que intenta jugar en campo rival. Vemos que la velocidad con la que juegan es alta. Eso puede complicar desarrollar nuestro juego», ha zanjado.

