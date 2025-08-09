El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
Una de las bufandas con el Arsenal-Bilbao. J.O.L.

El partido es Arsenal-Bilbao, según las bufandas a la venta fuera del Emirates

Varios puestos de mercadotecnia no oficial no emplean la denominación oficial del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Londres

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:34

Una de las cuestiones más irritantes para un hincha del Athletic es que llamen a su equipo el Bilbao en lugar de utilizar su nombre ... oficial. No hay más que ver la irritación que genera Diego Simeone cuando se refiere a los de San Mamés como «el Bilbao».

