El partido es Arsenal-Bilbao, según las bufandas a la venta fuera del Emirates

Una de las cuestiones más irritantes para un hincha del Athletic es que llamen a su equipo el Bilbao en lugar de utilizar su nombre ... oficial. No hay más que ver la irritación que genera Diego Simeone cuando se refiere a los de San Mamés como «el Bilbao».

El Athletic juega esta tarde en el Emirates Stadium y los puestos de mercadotecnia no oficial situados en las inmediaciones del campo del Arsenal no tienen claro el nombre del equipo al que se miden los londinenses.

En las calles que llevan al estadio 'gunner' hay numerosos puestos de venta de todo tipo de productos: camisetas, banderas, bufandas con rostros de jugadores y también bufandas con los nombres de los dos equipos que se miden hoy.

Este enviado especial ha constatado que al menos en tres de estos negocios ambulantes venden estas prendas. Dos de ellas se refieren directamente an Athletic como el Bilbao. En la tercera, el nombre estaba bien puesto.