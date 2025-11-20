Pachanga entre los jugadores del Athletic y niños en el área de Pediatría del Hospital de Cruces Los futbolistas rojiblancos también han visitado las plantas de escolares y de oncología infantil

El área de Pediatría del Hospital de Cruces se ha convertido en un improvisado campo de fútbol este jueves. Un año más, la Fundación Athletic Club, en colaboración con Osakidetza, han organizado una pachanga improvisada entre varios jugadores y jugadoras del conjunto rojiblanco con niños y niñas hospitalizados en esta planta.

El partidillo lo han montado en el antiguo gimnasio de rehabilitación infantil. Para ello han colocado cinta adhesiva en el suelo a modo de líneas del campo, en el que no han faltado unas pequeñas porterías. Una pachanaga muy especial para los niños y niñas hospitalizados, que han podido compartir un rato con sus ídolos, con los que además, han podido jugar al fútbol. Un acto al que han acudido Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Serrano, Irene Oguiza y Adriana Nanclares. Tras la pachanga, los leones y leonas han visitado las plantas de escolares y de oncología infantil.

Este 'Fútbol pasillo' se enmarca en la colaboración que la Fundación Athletic Club mantiene con Osakidetza y que utiliza el futbol como herramienta social que, unida al enorme y positivo espíritu del Athletic, contribuye al bienestar social.