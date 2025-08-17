Nico Williams: «Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia aquí»

Nico Williams fue elegido MVP del partido con un 72% de los votos. No había dudas. Forzó un penalti, que anotó, y dio las asistencias ... de los otros dos goles de su equipo en el triunfo (3-2) ante el Sevilla. Al acabar el partido y sobre el mismo césped hizo sus primeras declaraciones tras rechazar la oferta del Barcelona para reforzar el equipo catalán.

Nico explicó lo que significaba el beso al escudo en el festejo de su gol. «Esta afición es increíble. Es como una familia. Estoy muy feliz aquí y quiero seguir haciendo historia aquí». Al ser sustituido el estadio coreó su nombre con los hinchas puestos en pie. «No sé ni cómo describir este sentimiento. Estoy muy orgulloso de la gente, de como me ha apoyado desde el inicio», indicó.

El ambiente le encantó. «San Mamés como siempre ha estado espectacular. Tenía ganas de empezar la Liga de esta manera», se felicitó. El Sevilla se quejó de la pena máxima del 1-0. Nico no tiene dudas. «Ha sentido que (Juanlu) me pisaba la parte de atrás, en el talón. Creo que ha sido un penalti muy claro».