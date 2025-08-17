El beso al escudo del Athletic de Nico Williams al marcar en San Mamés tras su verano más agitado

El Nico Williams más decisivo se ha reencontrado con San Mamés de una forma soñada: gol y asistencia para cerrar cualquier tipo de duda tras ... su verano más agitado por el interés del Barcelona por su fichaje y su posterior renovación hasta 2035. Dejó todo claro cuando se besó el escudo en el córner al estrenar la cuenta goleadora de la temporada ante el Sevilla.

Nico Williams regresa a San Mamés marcando y besándose el escudo



Su gran momento llegó con la sorpresa de que el pequeño de los Williams asumiese la responsabilidad desde en el punto de penalti por una pena máxima que él mismo provocó. El extremo ha lanzado ante el Sevilla su primera pena máxima en un partido con el Athletic. Los había disparado en el filial, pero no en la máxima categoría. De hecho, hasta el momento sólo se había visto en esta suerte en la tanda de penaltis de la pasada campaña en Copa ante la Sociedad Deportiva Logroñés.

El penalti pitado a favor del Athletic Club



El primer especialista de penaltis en el Athletic es Sancet, pero no estaba en el campo por lesión. Entre quienes pisaban San Mamés se encontraba Berenguer, que la pasada campaña lanzó tres, aunque falló dos.

Nico ha sido objeto de penalti por parte de Juanlu. Su hermano Iñaki tenía la pelota junto al punto de penalti. Es una estrategia que emplean los equipos para evitar que los rivales pisen la zona. En un gesto cargado de simbolismo, el mayor de los Williams ha entregado la pelota a su hermano, quien ha superado a Nyland con solvencia. Era el minuto 36.

Luego ha llegado otro momento de alto valor emocional. Nico lo ha celebrado con un beso al escudo del Athletic ante la grada, la mejor manera de festejar el tanto tras un verano muy agitado en el que los hinchas temieron que se fuera al Barcelona.

Nico no había hecho una buena pretemporada, pero ha arrancado la Liga y ha sido decisivo. Suya ha sido la asistencia del 2-0 a Maroan, que ha anotado su segunda diana como rojiblanco. En siete minutos las jugadas de Nico han dejado tocado al Sevilla. También el tercer gol, el del debutante Robert Navarro, un viejo amigo en categorías inferiores. El pequeño de los Williams lideró una contra, llegó a línea de fondo y colgó una pelota que el catalán mando plácidamente al fondo de la red.

NICO WILLIAMS ❤️ ATHLETIC



Espectacular ovación de San Mamés a su héroe



San Mamés le ovacionó a grito de «Nico, Nico» por su gran actuación cuando fue sustituido por Rego en el minuto 83. Eso sí, abandonó el campo con una ligera cojera.