El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Williams se besa el escudo tras anotar el primer gol ante el Sevilla. Athletic Club

El beso al escudo del Athletic de Nico Williams al marcar en San Mamés tras su verano más agitado

El extremo anotó un penalti que él mismo provocó y dejó en bandeja el segundo y tercer gol a Maroan y Navarro tras dos grandes acciones individuales

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:18

El Nico Williams más decisivo se ha reencontrado con San Mamés de una forma soñada: gol y asistencia para cerrar cualquier tipo de duda tras ... su verano más agitado por el interés del Barcelona por su fichaje y su posterior renovación hasta 2035. Dejó todo claro cuando se besó el escudo en el córner al estrenar la cuenta goleadora de la temporada ante el Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  4. 4

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  5. 5

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  6. 6

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  7. 7

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  8. 8 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El beso al escudo del Athletic de Nico Williams al marcar en San Mamés tras su verano más agitado

El beso al escudo del Athletic de Nico Williams al marcar en San Mamés tras su verano más agitado